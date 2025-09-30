El polígono de Carballo abre una nueva etapa como ejemplo pionero en Galicia

Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo - Mar Casal

El polígono de Carballo empezará una nueva etapa en la profesionalización de su gestión, con la aprobación definitiva esta tarde de los estatutos constitutivos de la nueva Entidade de Conservación, Xestión e Modernización, la primera que se establece en Galicia.

Los propietarios del polígono están convocados esta tarde a las 20 horas en el centro social de Bértoa a una junta extraordinaria para dar el último paso para constituir la entidad que gestionará el parque empresarial a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo a la actual comunidad de propietarios.

Pese a esta novedad, mantendrán estructuras similares (una Junta General de Propietarios como máximo órgano de toma de decisiones y una Junta de Gobierno elegida por los propietarios por un periodo de cuatro años), pero con mayores capacidades y beneficios.

Una de las principales novedades, y la más importante, es la personalidad jurídica como entidad de derecho público, lo que permitirá al polígono acceder de manera autónoma a fuentes de financiación pública y gestionar subvenciones destinadas a mejorar infraestructuras y servicios comunes. Este cambio no implicará un aumento de las cuotas actuales para los propietarios, ya que el presupuesto seguirá siendo aprobado anualmente en una junta general.

La creación de esta entidad responde a la necesidad de dotar al polígono de una estructura que facilite su gestión integral. Según los estatutos, la Ecoxem se encargará de funciones esenciales y podrá establecer convenios de colaboración con el Concello de Carballo y otros organismos, reforzando la coordinación entre las partes involucradas.

Otra de las principales novedades es que un representante del consistorio –el concejal de Obras, Luis Lamas, según se informó el lunes en el pleno– formará parte por primera vez de la Junta de Gobierno de la entidad , aunque sin derecho a voto, reforzando la supervisión y colaboración en las decisiones estratégicas del parque empresarial por parte del Concello carballés.

La constitución de la Ecoxem no solo dotará al polígono de personalidad jurídica propia, sino que también lo pone como ejemplo pionero en Galicia. En este sentido, desde la gerencia aseguran que “varios parques empresariales y concellos ya se han interesado por esta experiencia y han solicitado los Estatutos como modelo. Desde la Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE) destacan que Carballo se ha consolidado como ejemplo de buena gestión y modernización de un área empresarial”.

Un año productivo

La puesta en marcha de la nueva entidad de gestión es el proyecto más importante en el que ha estado trabajando la gerencia del polígono en los dos últimos años y se une al avance en otros grandes proyectos para el parque que llevaban varios años estancados.

Al respecto, desde el polígono destacan que “el año 2025 está resultando especialmente positivo, con avances destacados en la tramitación de la ampliación del polígono, con el inicio de las obras previsto para el 2027, y en la carretera de circunvalación, cuyo trazado fue aprobado inicialmente en julio.

Asimismo, está previsto que antes de fin de año el polígono quede integrado en la Red de Transporte Público de Galicia, con dos paradas de autobús y siete frecuencias diarias en la línea A Coruña–Carballo”. A estos proyectos de carácter estratégico se unen otras mejoras de servicios dentro del polígono, como la instalación de una báscula para camiones. Después de un primer intento fallido, el Concello de Carballo logró contratar el suministro de esta báscula, que solo espera por la formalización del contrato.

Todos estos avances coinciden además con el 35 aniversario del polígono carballés. Desde aquel mes de julio de 1990, “el área empresarial ha pasado de ser un polígono de incidencia local a convertirse en uno de los más dinámicos de Galicia, con más de 230 empresas de 36 sectores, una facturación conjunta superior a los 440 millones de euros, más de 2.800 empleos directos y el suelo industrial prácticamente agotado”, señalan desde la gerencia que desde hoy da la bienvenida en una nueva etapa con mayor modernización y profesionalización.