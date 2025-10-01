A PP y PSOE nos les sorprende la marcha del alcalde carballés, al que agradecen el trabajo

Rubén Lorenzo en una reunión plenaria de la corporación de Carballo - Mar Casal

A los grupos que conforman la oposición municipal en la corporación de Carballo no les ha pillado de sorpresa el anuncio de la renuncia del alcalde, Evencio Ferrero.

Tanto PP como PSOE señalan que era algo esperado y que ya se planteó en la campaña de las municipales de 2023.

Las dos formaciones coinciden también en destacar la figura y la trayectoria política de Ferrero. “No plano persoal, deséxolle o mellor e que disfrute dunha boa xubilación”, apunta Rubén Lorenzo, portavoz del grupo municipal del Partido Popular.

Para él, se trata de una decisión personal que hay que entender también en clave interna de partido como una estrategia de cara la nueva cita con las urnas en 2027.

En este sentido, añade, se trataría de darle la alternativa a Daniel Pérez para que llegue ya con cierta experiencia a las municipales de dentro de dos años. Más allá de ese movimiento estratégico, para Rubén Lorenzo, está claro que “o proxecto do BNG non vai cambiar con respecto a estes 22 anos de goberno e eles mesmos din que a folla de ruta está marcada. O tempo dirá se a decisión foi boa ou non”.

En cualquier caso, anuncia el representante popular, la forma de actuar del principal grupo de la oposición tampoco va a variar: “Nós imos a seguir igual, trasladándolle aos carballeses o noso proxecto e sen desviarnos do noso obxectivo: darlle unha alternativa a Carballo con novas ideas e proxectos que nos permitan recuperar a condición de cabeceira de comarca”.

El edil cita concretamente la circunvalación, la ampliación del polígono y la ampliación del centro de salud como los tres grandes retos que contribuirán a esa transformación de Carballo y en los que él también está directamente implicado dada su condición de concejal carballés y diputado autonómico.

Vila, portavoz del PSOE carballés, en una intervención en el pleno - Cedida

En las filas del PSOE, su portavoz María Carmen Vila también tiene palabras de agradecimiento y reconocimiento para el trabajo de Evencio Ferrero. “Adicoulle preto de 50 anos ao Concello e é normal que queira ter outra calidade de vida”, dice.

Como lo cortés no quita lo valiente, Vila considera que habría sido “máis honroso non presentarse xa ás pasadas eleccións”.

Tal convencimiento la lleva a asegurar que el mandato en curso “vai ser fallido”. “Ata o de agora traballouse no relevo do alcalde no canto de atender á gobernanza e daquí en diante vai pasar o mesmo porque o novo alcalde terá que configurar o seu equipo”, argumenta.

A ella tampoco le sorprende su renuncia ni la elección de Daniel Pérez como sustituto, por cuanto “nas últimas reunións dos consellos parroquiais era el o que acompañaba ao alcalde”.

La edil aprovecha para anunciar que “imos a pedir, independentemente do que diga a lei, que tan pronto como tome posesión, dimita do seu cargo de diputado autonómico porque a carga de traballo de Carballo, con preto de 32.000 habitantes, require de adicación exclusiva”.