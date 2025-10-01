Eugenia Pérez destaca el compromiso de la Xunta con la FP Básica en Carballo

Visita a los alumnos del Grado Básico de Cocina y Restauración - CEDIDA

La directora general de Formación Profesional (FP), Eugenia Pérez, visitó ayer a los alumnos del Instituto IES Monte Neme de Carballo que cursan el Grado Básico de Cocina y Restauración, cuya formación académica y práctica se realiza en las instalaciones municipales del Fórum Carballo, gracias a un acuerdo entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP y el Concello carballés.

Durante su visita, Pérez destacó el compromiso de la Xunta con la promoción de la Formación Profesional, especialmente en la modalidad de FP Básica en Carballo, y puso en valor la importancia de la colaboración institucional, como es el caso del Ayuntamiento carballés, respondiendo a la demanda del sector empresarial local de formar profesionales en cocina y restauración.

Además del Grado Básico de Cocina y Restauración, estas instalaciones municipales acogen también a los alumnos del ciclo de Grado Medio de Soldadura y Calderería, perteneciente a la familia de Fabricación Mecánica. Según Eugenia Pérez, estos ciclos representan “un ejemplo de la apuesta de la Xunta por una FP adaptada a las necesidades del territorio y a las demandas del tejido socioeconómico local”.

Incremento de la oferta

En el marco del Plan FPGal360 de orientación profesional, la Xunta ha impulsado la FP Básica aumentando la oferta, facilitando la transición a niveles superiores y habilitando vías innovadoras enfocadas en el éxito académico, la inclusión de colectivos vulnerables y la lucha contra el abandono temprano.

La directora general resaltó que la buena acogida de este impulso se refleja en los datos de matrícula de este curso, con 5.638 estudiantes en FP Básica, un incremento del 4% respecto al curso anterior.