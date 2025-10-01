Evencio Ferrero - EC

El alcalde de Carballo, el nacionalista Evencio Ferrero, renuncia a la alcaldía tras 22 años en el cargo y cede el testigo a Daniel Pérez, actualmente concejal de Deportes y diputado en el Parlamento gallego. El regidor anunció su renuncia anoche en la asamblea del BNG, en la que la militancia eligió por unanimidad a Pérez como sucesor y candidato para las próximas elecciones municipales de 2027.

Ferrero comparecerá este miércoles para dar los detalles de su futuro político. Está prevista la convocatoria de un pleno extraordinario tras el cual se gestionará la toma de posesión del nuevo regidor. El puesto vacante como concejal será ocupado por Daniel Barreiro Quintáns, número 15 de la lista del BNG.

Este sábado, 4 de octubre, tendrá lugar el pleno en que se hará efectiva la renuncia. Después habrá un plazo de 10 días para que se haga con el bastón de mano del edil Daniel Pérez, elegido en asamblea local como sustituto.

Evencio Ferrero es desde el año 2003 alcalde de Carballo, una corporación en la que fue elegido concejal en 1979, cuando lideró la candidatura del entonces Bloque Nacional Popular Galego a la Alcaldía de la capital de la comarca de Bergantiños pese a estar hospitalizado por haber sufrido un accidente que le dejaría un problema de movilidad que persiste.

En el año 2015 y después de tres mandatos, Ferrero obtuvo su primera mayoría absoluta, al alcanzar 11 concejales. Una mayoría que fue ampliando en las siguientes citas con las urnas, hasta lograr 13 de los 21 ediles de la corporación en las municipales de 2023.