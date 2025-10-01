Evencio Ferrero: “Síntome orgulloso da transformación de Carballo nestes anos”

Evencio Ferrero y Daniel Pérez - Rosa Balsa

El Concello de Carballo afronta una nueva etapa. Tras dos décadas al frente de la alcaldía y 46 años como concejal de la corporación, Evencio Ferrero, a sus 70 años, ha decidido dar un paso al lado y ceder el bastón de mando lo que queda de mandato a Daniel Pérez (Carballo, 1977). Tras presentar este miércoles su renuncia en el registro municipal acompañado por todo su equipo de gobierno, el alcalde aseguró que dejaba el Ayuntamiento con “a folla de ruta trazada” para el futuro y sintiéndose orgulloso “da transformación de Carballo” en los últimos 22 años.

Ferrero, que entró en la corporación en las primeras elecciones democráticas en el año 1979, siendo cabeza de lista del entonces Bloque Nacional Popular Galego, dijo que la decisión, que revolucionó este miércoles el municipio –desde las 7.30 de la mañana estuvo recibiendo llamadas–, no la tomaba por agotamiento o por falta de proyectos. Se debe, más bien, al cumplimiento de un ciclo.

“Se un laboralmente xa finalizou a súa etapa profesional –se jubiló oficialmente este año– pois entendemos tamén que chegou o momento de finalizar a miña alta responsabilidade política como o é ser alcalde de Carballo, para o que é preciso ter unha dedicación absolutísima, todos os días do ano”, indicó. Esto no quiere decir que se retire del todo de la vida política ya que, aseguró, seguirá activo, pero en un segundo plano. “Seguirei colaborando no que se me solicite e no que modestamente poida achegar”.

No se trata de una decisión improvisada, sino que tiene tiempo valorando. De hecho, señaló que ya se la planteó hace unos meses a Ana Pontón en una reunión que tuvieron para abordar el programa de trabajo para las próximas elecciones. La propuesta de la líder nacionalista era que acabara el mandato y se presentara de nuevo a la alcaldía, pero Ferrero presentó otra, que es la que se oficializó este miércoles.

Pese a su éxito electoral y a tener una mayoría cada vez más grande en el pleno, Ferrero argumentó que una vez cumplidos los 70 años “chegou o momento no que debo renunciar á responsabilidade da alcaldía pensando no mellor para Carballo. É preciso cambiar as cousas para que todo siga mellorando”.

Agradecimiento

En su comparecencia, Ferrero quiso mostrar su agradecimiento a militantes, compañeros de gobierno, corporativos y trabajadores del Concello. A estos últimos, les agradeció “demostrar co seu traballo exemplar que foron leais colaboradores, facilitando a xestión do día a día e participar na xestión de Carballo”.

A los nacionalistas, tanto los de primera como los de segunda línea política, dio las gracias “por confiar neste proxecto”. Y, por último, a los concejales de los otros grupos municipales, tanto del actual mandato, como de los anteriores, agradeció su voluntad de “propiciar un debate construtivo, de contraste de pareceres, pero sempre en base respecto diso e á confianza que se debe de xerar para os nosos veciños. Escapando sempre deses espectáculos que nunca falarían ben deses espazos como parlamentos e concellos nos que predomina o insulto.Gústanos que en Carballo predominen as ideas e os principios”.

En este sentido, el alcalde valoró que en todos estos años el debate político quedó en esa esfera, y que todos los corporativos mostraron siempre un respeto por las personas, más allá de las ideas que cada uno defendiera. Echando la vista atrás, Ferrero destacó en su comparecencia la profunda transformación que ha vivido Carballo desde 2003, cuando asumió la alcaldía gracias al acuerdo de gobierno tripartito que cerró en ese momento con el CDI de Manuel Andrade y el PSOE liderado por José Antonio Viña.

“Somos coñecedores que desde o ano 2003 Carballo tivo unha importante transformación, e ese estigma de antes de ser de Carballo, desapareceu. Agora xa hai moita xente que sente moi orgullosa de ser de Carballo”, subrayó. Es una transformación, aseguró, que puede pasar desapercibida para los vecinos del municipio, pero que perciben y valoran, sobre todo, los que vienen de fuera.

Cando reflexiono sobre o que está sobre a mesa e sobre ese Carballo do futuro, é verdade que penso que debo poñerme ao carón. O camiño está trazado Evencio Ferrero

“Pásanos un pouco como ás familias. Aos nenos venos crecer máis os que veñen de fóra que os que están con eles todos os días”, reflexionó Ferrero y continuó: “Agora xa queda a folla de roteiro trazado para o futuro e esperemos que este proceso de transformación sexa igual de valorado polos veciños e veciñas”.

Futuro

El encargado de tomar el relevo de Ferrero será el actual concejal de Deportes y parlamentario autonómico, Daniel Pérez. En sus manos está ahora la continuación de la transformación futura de Carballo que tiene sobre la mesa proyectos estratégicos para el municipio: la ampliación del polígono industrial, la ejecución de la circunvalación, la ampliación del centro de salud, el nuevo auditorio, el nuevo edificio de entidades sociales, la transformación de la plaza del Concello o la ampliación de la red de suministro de la red de aguas municipal.

Al respecto, Ferrero apuntó que “cando reflexiono sobre o que está sobre a mesa e sobre ese Carballo do futuro, é verdade que penso que debo poñerme ao carón, non por esgotamento, non porque non haxa proxectos para ese Carballo que ten que ser, senón porque ten que haber outra xente que traballando en equipo, colla as responsabilidades que hai que asumir. O camiño está trazado”. Es un futuro sobre el que Ferrero se mostró optimista: “Nos próximos 20 anos vexo a Carballo con todos os proxectos que ata o de agora non se fixeron realidade. Dentro de 20 anos, cando Daniel teña que reflexionar sobre se continúa ou non, espero que tamén poida dicir que aqueles obxectivos que se consideraban que eran estratéxicos e urxentes para Carballo, foron cumpridos”.

Pérez asumirá la alcaldía el sábado, cuando se haga oficial la renuncia de Ferrero en un pleno extraordinario ya convocado y que será el último baile del nacionalista en su casi medio siglo de vida política. Con respecto a cómo asumirá Pérez su relevo, Ferrero se mostró confiado en la continuidad. “Daniel xa formou parte de varias corporacións. Está integrado perfectamente no grupo de goberno. Todos formamos parte desa reflexión permanente que temos que facer, así que os consellos que lle puidese dar xa os imos aplicando reunión tras reunión todas as semanas”, dijo.

Pérez, aunque este miércoles estuvo en todo momento cerca del alcalde, prefirió mantenerse en segundo plano y dejar todo el protagonismo de los últimos días a Ferrero. No obstante, consultado por este medio dijo estar orgulloso de que se pensara en él para asumir la responsabilidad de gobernar Carballo. Reconoció que sustituir a una persona de tanta relevancia política como Ferrero daba un poco de vértigo “pero temos un equipazo” para asumir lo que queda de mandato y encarar las municipales.

Así, con la marcha de Ferrero, Carballo despide a la última figura clave de lo que ha sido hasta el la fecha la política municipal y a uno de los nacionalistas más veteranos de Galicia.