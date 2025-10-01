Homenaje a Francisco Miguel y a Narcisco Coello en el cementerio de Bértoa

Homenaje en el cementerio de Bértoa a Francisco Miguel y Narciso Coello - Cedida

Carballo celebró este miércoles dos actos en homenaje a Francisco Miguel -el artista coruñés represaliado por el franquismo y enterrado durante 87 años en una fosa común en el cementerio de Bértoa- así como a Narciso Coello de Portugal, el cura de Bértoa en el año 1936, quien en su momento decidió enterrar los cuerpos del artista coruñés y de los otros tres represaliados encontrados en una cuneta en Queo de Arriba (Juan Boedo Pardo, de 28 años; Andrés Pinilla Fraga, de 52 y su hijo Pedro Pinilla Calvete, de 21), en el cementerio de la parroquia, donde fueron exhumados en septiembre 2023.

El homenaje tuvo lugar en el propio camposanto de la parroquia carballesa con la participación del representante del obispado, Manuel Blanco; el alcalde, Evencio Ferrero; el párroco carballés, José García Gondar; el párroco de Montouto (Abegondo), Fernando Isorna; David Lozano, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la vecina de Bértoa, María Díaz. En el acto se realizó una ofrenda floral y Maruxa Boquete leyó poemas de Narciso Coello.

Después de este homenaje al párroco, las Escolas do Xardín Agra de Caldas acogieron el acto ‘Syra Alonso e Francisco Miguel. Memoria de amor e loita’, que incluyó la presentación del libro ‘Diarios’ de Syra Alonso, esposa del artista represaliado En la presentación organizada por el Concello de Carballo y la Diputación de A Coruña, participaron la historiadora e investigadora Carmela Galego; la portavoz de la ARMH, Carmen García Rodeja; la presidenta de la asociación cultural Lumieira Carolina Pecoret, y el regidor carballés.