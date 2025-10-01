Mi cuenta

La Xunta recibe doce ofertas para redactar el proyecto de 73 viviendas de promoción pública

Irán en una parcela de la callé Médico José Manuel Lado

Redacción
01/10/2025 18:56
Visita realizada por la conselleira de Vivenda el pasado mes de agosto a los terrenos
Visita realizada por la conselleira de Vivenda el pasado mes de agosto a los terrenos - Mar Casal

La Xunta ha recibido doce ofertas de empresas para la redacción del proyecto básico, la ejecución y la dirección de las obras para la construcción de un edificio de promoción pública en Carballo, que contará con 73 viviendas, y supondrá una inversión total de 14 millones de euros. 

Según trasladó este miércoles el Gobierno gallego en un comunicado, la finca, cedida por el Ayuntamiento de Carballo el 4 de agosto, se sitúa en la calle Médico José Manuel Lado 18-20, y cuenta con una superficie de 1.998 metros cuadrados. La Xunta ha ratificado que las obras salieron a licitación por un importe de 549.708 euros. 

A los nuevos pisos podrán acceder los demandantes de vivienda protegida que hay en el municipio a partir de 2028. Se trata de un proyecto que se incluye, ha explicado la Xunta, en el “marco de colaboración” que la administración autonómica “está manteniendo con los municipios” para “alcanzar más suelos en los que construir vivienda pública”. 

