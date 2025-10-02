Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

El balneario protagoniza el cierre de las segundas jornadas de Carballo na Memoria

La arquitectura ha centrado esta edición 

Redacción
02/10/2025 19:26
El balneario protagoniza la jornada final de Carballo na Memoria
El balneario protagoniza la jornada final de Carballo na Memoria - Cedida

Carballo cerró este jueves una exitosa segunda edición de las jornadas ‘Carballo na Memoria’, que comenzaban el pasado 16 de septiembre. La jornada final se centró  en el termalismo y en los Baños Bellos, por lo que tuvo como escenario el balneario carballés y contó con la participación del profesor Luis Alonso Álvarez, el historiador Xan Fraga, y la médica del balneario Olga Seoane. 

La concejalía de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística ha sido la encargada de estas jornadas, con el objetivo de seguir reactivando el proyecto ‘Carballo na Memoria’ y tras la buena acogida que tuvo la primera edición, centrada en el pintor Francisco Miguel y todos los represaliados por el franquismo. Esta segunda edición tuvo como eje la arquitectura. 

