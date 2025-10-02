El balneario protagoniza el cierre de las segundas jornadas de Carballo na Memoria
La arquitectura ha centrado esta edición
Carballo cerró este jueves una exitosa segunda edición de las jornadas ‘Carballo na Memoria’, que comenzaban el pasado 16 de septiembre. La jornada final se centró en el termalismo y en los Baños Bellos, por lo que tuvo como escenario el balneario carballés y contó con la participación del profesor Luis Alonso Álvarez, el historiador Xan Fraga, y la médica del balneario Olga Seoane.
La concejalía de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística ha sido la encargada de estas jornadas, con el objetivo de seguir reactivando el proyecto ‘Carballo na Memoria’ y tras la buena acogida que tuvo la primera edición, centrada en el pintor Francisco Miguel y todos los represaliados por el franquismo. Esta segunda edición tuvo como eje la arquitectura.