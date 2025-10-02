El gobierno inicia una nueva etapa con la marcha de su histórico regidor

Evencio Ferrero, arropado por el resto del gobierno, ayer tras su renuncia - Rosa Balsa

Con la marcha de Evencio Ferrero, tanto el gobierno como el BNG de Carballo inician una nueva etapa, en la que el objetivo es dar continuidad al proyecto iniciado en 2003, esta vez con Daniel Pérez como alcalde.

Fue en 2003 cuando Evencio Ferrero (Carballo, 1955) tomaba por primera vez posesión del bastón de mando –relevando al popular Manuel Varela Rey– y veía como en cada proceso electoral el partido iba creciendo. Así, Ferrero conformó en su primer mandato un tripartito junto al entonces CDI (Centro Democrático Independiente) de Manuel Andrade y el PSOE de José Antonio Viña.

En 2007 el BNG subió en votos y formó un bipartito con el PSOE de Viña. En las elecciones de 2011se quedó a un edil de la mayoría absoluta y gobernó en minoría tras la negativa de los socialistas de entrar en el gobierno local. En el proceso electoral de 2015 llegó la primera mayoría absoluta del Bloque, con once ediles –de los 21 que conforman la corporación–, que aumentarían a doce en las elecciones de 2019 y a trece en las pasadas de 2023.

Ferrero pone ahora punto y final a 22 años como alcalde y a 46 como miembro de la corporación, en la que fue elegido concejal por primera vez en 1979, cuando lideró la candidatura del entonces Bloque Nacional Popular Galego. Y es que Evencio Ferrero, como él mismo destacó ayer tras presentar su renuncia, lleva en el BNG desde su fundación, siendo el militante con carné “número 14”. Profesor de matemáticas –se jubiló tras cumplir los 70 años el pasado 28 de junio–, ejerció como docente de esta materia en Coristanco hasta 2003. En ese año, en el que tomó posesión como primer edil, obtuvo destino en el IES Alfredo Brañas de Carballo, el primer instituto público que se hizo en el municipio, pero ya no llegaría a dar clases debido a su nueva responsabilidad como regidor.

Con su paso al lado, el BNG pierde a uno de sus históricos alcaldes. Y es que Evencio Ferrero es junto con el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores –regidor desde 1999– uno de los regidores más antiguos de la formación. Es también uno de los concejales más antiguos del BNG, toda vez que llevaba en la corporación más de 45 años, tras tomar posesión en 1979, cuando fue cabeza de lista. Además de participar orgánicamente en la vida del Bloque, organización de la que integró durante años el Consello Nacional y ocupó la responsabilidad institucional de política municipal, fue vicepresidente segundo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) tras las elecciones de 2015. En esa etapa, otro veterano regidor, el socialista Alfredo García de O Barco de Valdeorras, ocupaba la presidencia del ente municipalista. Precisamente, el pasado verano y tras más de 25 años al frente de la Alcaldía de esta localidad ourensana, Alfredo García también dio un paso al lado e hizo efectiva su renuncia al cargo.

Evencio Ferrero, en 2008 - EC

Pérez deja el Parlamento gallego

El relevo de Evencio Ferrero lo toma Daniel Pérez (Erbecedo, Coristanco, 1977), actual concejal de Deportes y diputado en el Parlamento. Y lo hace con el respaldo unánime del partido, que así lo votó en la asamblea celebrada el pasado martes y en la que Ferrero hizo pública su decisión de retirarse. Tras el pleno de este sábado en el que se formalizará la renuncia de Ferrero, Pérez dispondrá de diez días para asumir el bastón de mando. El elegido para tomar el relevo no ha sido ninguna sorpresa, pues desde hace tiempo su nombre era el que más sonaba.

Ahora, el paso dado por Evencio Ferrero provocará cambios en la composición del Grupo Parlamentario del BNG en la Cámara gallega. Daniel Pérez López dejará su acta en el Pazo do Hórreo para hacerse con el bastón de mando, toda vez que la ley electoral gallega establece la incompatibilidad del cargo de regidor y el de diputado del Parlamento de Galicia. Saleta Chao, militante del BNG que concurrió en las últimas elecciones municipales en la candidatura de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ocupará el escaño que dejará Pérez. Así lo han confirmado fuentes del BNG y será el primer cambio que vivirá el Grupo Parlamentario nacionalista en lo que va de legislatura.

A nivel local, Daniel Barreiro, siguiente en la lista nacionalista, entrará como nuevo concejal en la corporación carballesa, ocupando el acta de Ferrero.