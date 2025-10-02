El polígono de Carballo se convierte en el primero de Galicia en constituir una Ecoxem

El gerente del polígono, Pablo Rodríguez, en la asamblea extraordinaria del miércoles - Cedida

El polígono de Carballo ya es el primero de Galicia en constituir una entidad de conservación, gestión y modernización prevista en la nueva ley de áreas empresariales de Galicia. La asamblea extraordinaria de propietarios reunida la tarde del miércoles con la representación del 62% de la superficie total del polígono, ratificó los estatutos de la Ecoxem, que comenzará a estar operativa el 1 de enero de 2026.

Además de los estatutos, los propietarios del parque también escogieron a la nueva junta de gobierno que sustituirá a la actual directiva de la comunidad de propietarios, si bien los componentes de esta junta son prácticamente los mismos, con algunas incorporaciones.

Así, la actual presidenta de la comunidad de propietarios, Raquel Rodríguez Hernández (Placasa), se mantiene al frente de la entidad, secundada por José Ángel Vázquez Berdiñas (Metalúrgica BB) como vicepresidente. Se incorpora a la junta como secretaria Cristina Velo Facal (Savelo) y sigue como tesorero José Martínez Rega (Horbesa). Los vocales de la junta de gobierno son Juan Carlos Rodríguez Cancela (Bodegas Carballo); Estrella Mariño Fuentes (Aluminios Bergantiños); Ana Pensado Bardanca (Disboa); Ángel Vázquez Reino (Vázquez y Reino) y Mario González Cancela, de Jocar, que también es una nueva incorporación.

De esta junta de gobierno también forma parte un representante del Concello de Carballo, con voz pero sin voto, que en este caso será el concejal de Obras, Luis Lamas.

“Ya podemos decir que somos los primeros en Galicia en constituir una Ecoxem”, celebró Pablo Rodríguez, el gerente del polígono, que se convierte así en pionero y modelo a seguir para otros parques empresariales de la comunidad. Durante los próximos meses y hasta la puesta en funcionamiento de la entidad, la gerencia se encargará de preparar todos los cambios a nivel fiscal y administrativo para que el 1 de enero la Ecoxem empiece a asumir la gestión del polígono sin ningún problema.

No obstante, tal y como se explicó en la reunión, si bien la comunidad de propietarios no tendrá ninguna competencia, no se liquidará porque tiene derechos de pago pendientes que están siendo reclamados por la vía judicial. Una vez que los propietarios salden la deuda con la comunidad, esta se extinguirá.

Rodríguez asegura que este paso dará al polígono más capacidad para intervenir en los elementos públicos del parque con todas las garantías sin depender de otras administraciones. Esta personalidad jurídica propia es el salto cualitativo más importante que representa la constitución de la Ecoxem, pero Rodríguez reconoce que se notará más en el medio plazo que en la gestión actual y a corto plazo del polígono que seguirá siendo la misma en la práctica.

“El cambio se va a notar a medio plazo. Lo más importante es que tener personalidad jurídica propia nos va a permitir acceder a subvenciones directamente y, desde un criterio de prudencia, nos permitirá gestionar otro tipo de recursos”, explica el gerente.

Una vez constituida la Ecoxem que era el proyecto más importante de los dos últimos años para avanzar en la modernización del parque, ahora la gerencia se fija el próximo gran objetivo, que es conseguir la certificación de Polígono Empresarial de Calidad. Es una meta que la gerencia se fijó ya hace unos años, pero que ahora una vez que ya la ampliación del polígono está encaminada, trabajarán en conseguir.