La reparación de una fuga de agua obligará a cortar el suministro la próxima madrugada en varias calles del polígono y del litoral

Fuga de agua localizada en A Rega - Cedida

El Concello carballés informa de que ha sido localizada una nueva fuga de agua en A Rega, en la unión entre dos tubos de la función que fornece al polígono de Bértoa y a Razo-Costa.

Para llevar a cabo su reparación, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Gstagua, realizará un corte de suministro en la madrugada de hoy a mañana, en horario de 00.00 a 5.00 horas. El corte afectará a las calles Wolframio, Zinc, Madeira, Cobre, Titanio, Seixo, Granito y Bronce del polígono y a los lugares de Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa y Nétoma.

El Concello explica que este viernes puede registrarse algún episodio de agua turbia en las zonas elevadas de la costa.