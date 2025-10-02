Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

La reparación de una fuga de agua obligará a cortar el suministro la próxima madrugada en varias calles del polígono y del litoral

El corte será desde medianoche hasta las 5.00

Redacción
02/10/2025 17:21
Fuga de agua localizada en A Rega
Fuga de agua localizada en A Rega

El Concello carballés informa de que ha sido localizada una nueva fuga de agua en A Rega, en la unión entre dos tubos de la función que fornece al polígono de Bértoa y a Razo-Costa. 

Para llevar a cabo su reparación, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Gstagua, realizará un corte de suministro en la madrugada de hoy a mañana, en horario de 00.00 a 5.00 horas. El corte afectará a las calles Wolframio, Zinc, Madeira, Cobre, Titanio, Seixo, Granito y Bronce del polígono y a los lugares de Figueiroa, Vilar de Cidre, Pedra do Sal, Razo da Costa y Nétoma. 

El Concello explica que este viernes puede registrarse algún episodio de agua turbia en las zonas elevadas de la costa.

