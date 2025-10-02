Ocho de cada diez nuevos parados en la zona son del sector de los servicios

En la construcción hay menos de un millar de parados en la comarca - Cedida

El cierre de la temporada estival se sigue haciendo notar en el mercado laboral de la Costa da Morte, con un aumento del paro superior al cinco por ciento en el mes de septiembre. Según los últimos datos publicados este jueves por la Consellería de Emprego, en el conjunto de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas, así como en el municipio de Cerceda, el pasado mes finalizó con 4.685 demandantes de empleo, 231 más; un aumento que afecta a todos los sectores, pero en especial al de los servicios, donde casi ocho de cada diez nuevos parados pertenecen a este sector.

En concreto, en los servicios el paro se incrementó con respecto al mes de agosto un 6,3%, que en términos absolutos representa 176 demandantes de empleo a mayores, el 76,5% de las personas que a lo largo de todo el pasado mes se dieron de alta en el paro. Es una evolución habitual que responde al comportamiento estacional del mercado laboral, afectado por la temporalidad que domina las contrataciones del sector de los servicios.

En el resto de las áreas productivas, el incremento del paro fue considerablemente menor. En la industria, que fue el sector en el que más personas se sumaron al paro tras los servicios, hay doce nuevos desocupados, un 1,7% más que en agosto. En el sector primario, la subida porcentual es mayor, de casi un cuatro por ciento, que representa seis personas más en el paro. Con respecto a los parados sin empleo anterior, la Oficina de Emprego contabilizó el pasado mes 389 personas, 34 más que en el mes de agosto.

La construcción, como el pasado mes, es el sector que mejor resiste la estacionalidad, sumando solo tres nuevos parados, lo que supone un incremento intermensual del 0,6 por ciento. De hecho, en el conjunto de la comarca, el sector del ladrillo tiene menos de quinientos parados y hay una alta demanda de mano de obra cualificada.

Pero pese a esta cierta estabilidad en el sector, el próximo miércoles la CIG ha convocado un paro general del sector en la comunidad, a la que están llamados unos 80.000 trabajadores del ladrillo. El objetivo de la jornada de huelga es denunciar la presencia de “salarios indignos” y jornadas “de más de 10 horas” en el sector, para el que la CIG reclama negociar un convenio autonómico que cambie estas circunstancias.