Abre el parque temático dedicado al autobús en el Rego da Balsa

La reproducción del trolebús es el elemento central del parque - Cedida

Carballo abrió en la tarde de este viernes el parque infantil de Rego da Balsa, al que regresaron a jugar los más pequeños tras la profunda renovación para convertirlo en el único parque temático que hay dedicado al trolebús. El acto contó con la presencia del alcalde, Evencio Ferrero, y de parte del gobierno local.

Su diseño temático gira en torno a la historia del trolebús, un medio de transporte que marcó una época en Carballo al operar la línea Carballo-Coruña entre 1950 y 1971. El objetivo era crear un espacio lúdico que rinda homenaje a este histórico vehículo, integrando elementos que representan las distintas etapas y símbolos asociados a su recorrido.

La renovación del parque comenzó a principios de agosto y ha incluido la ampliación de la zona de juegos para dar cabida a un mayor número de usuarios y atender a un rango de edad más amplio. Cuenta con juegos infantiles diseñados específicamente para este espacio, combinando elementos de producción estándar con otros de fabricación exclusiva.

Entre los elementos destacados se encuentra una reproducción del trolebús modelo MAN AEG de los años 50, el primero en operar en la línea. Esta estructura, que es el elemento central del parque, mide aproximadamente diez metros de longitud, cinco metros de ancho y casi cinco metros de altura. El interior del trolebús está equipado con paneles interactivos, asiento de conductor, salpicadero de mando y otros detalles.

Además, el parque incorpora una representación simplificada del recorrido del trolebús. El itinerario comienza en la férveda de Entrecruces, donde se encontraba la central eléctrica promovida por Enrique Sánchez, figura clave en la puesta en marcha del trolebús años más tarde. Esta central está representada en el parque por una pequeña casa de juegos pensada para los más pequeños, donde el sistema original de turbinas que generaban energía se ha sustituido por un carrusel accesible para menores de entre 4 y 14 años.

Entre los juegos más destacados se encuentra un tobogán doble de acero inoxidable que evoca el salto de agua de San Paio, marcando el inicio del viaje simbólico del trolebús. Desde allí, el trazado del río Grande está dibujado sobre el suelo del parque y conduce a las distintas estaciones de juego. Una estructura longitudinal inspirada en la catenaria original sirve de soporte para columpios y conecta con el elemento central: la reproducción del propio trolebús.

Otros juegos como una tirolina metálica de 15 metros, un carrusel accesible y fachadas que representan el skyline de Carballo complementan la oferta lúdica del parque. La iluminación LED es un componente importante en el diseño, permitiendo que el parque pueda ser disfrutado también en horario nocturno.