Carballo

Alcer Coruña sensibiliza en Carballo sobre la donación de órganos

La entidad logró informar a un total de 38 personas

Natalia Serrano
03/10/2025 23:13
Mesa informativa de Alcer ayer en Carballo
Mesa informativa de Alcer, ayer en Carballo - CEDIDA

El centro de salud carballés contó el pasado jueves con una mesa informativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables gracias a la Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril (Alcer). El objetivo del punto informativo fue poner en conocimiento de la población general cómo tratar de prevenir una enfermedad renal y promover la donación de órganos. La entidad ha trasladado que se logró informar a un total de 38 personas. 

La actividad pudo llevarse a cabo por medio de la cesión del espacio por parte del Sergas y gracias a la participación de personas voluntarias como Manuel González, paciente renal crónico, y Beatriz Tohux, su mujer, además de la ayuda del personal técnico de Alcer Coruña.

La Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril tiene como misión prestar atención psicosocial y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y de sus familiares en la provincia coruñesa.

Además de la atención, asesoramiento e intervención con personas con enfermedad renal, entre los objetivos de la entidad también figura la sensibilización a la ciudadanía sobre la donación de órganos y la promoción de hábitos de vida saludables.

Esta actividad está enmarcada dentro del programa ‘Alcer 7 vidas’ que desenvuelve Alcer Coruña en el Concello de Carballo para informar a la ciudadanía sobre el cuidado de la salud renal y el fomento del trasplante altruista.

