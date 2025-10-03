Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Ana Pontón asistirá al pleno de despedida de Evencio Ferrero

El regidor dirá adiós este sábado tras 22 años al frente del gobierno carballés

Rosa Balsa Silveira
03/10/2025 15:49
Evencio Ferrero, el pasado miércoles al presentar de manera oficial su renuncia
Evencio Ferrero, el pasado miércoles al presentar de manera oficial su renuncia - Rosa Balsa

 Después de que el alcalde Carballo, Evencio Ferrero, presentase el pasado miércoles su renuncia, la corporación municipal se reúne mañana sábado en sesión plenaria extraordinaria. El pleno, convocado para las 12.00 horas, será para que Ferrero formalmente su cargo y su acta de concejal. A la sesión asistirá la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

El todavía alcalde entraba en la corporación carballesa en 1979 y ha estado al frente de la misma desde 2003. A sus 70 años y jubilado desde el pasado mes de agosto, señala que ha llegado el momento de dar el relevo. Un relevo que tomará el concejal de Deportes y Participación Veciñal, Daniel Pérez, quien asumirá el bastón de mando en otro pleno extraordinario, que se celebrará una semana después. 

Daniel Pérez, por otro lado, deberá dejar su escaño en el Parlamento gallego, toda vez que la ley electoral gallega establece la incompatibilidad del cargo de regidor y el de diputado del Parlamento de Galicia. Saleta Chao, militante del BNG que concurrió en las últimas elecciones municipales en la candidatura de la alcaldesa de Santiago, ocupará su escaño. A nivel local, la vacante que dejará Evencio Ferrero en la corporación será cubierta por el número 15 de la lista nacionalista, Daniel Barreiro Quintáns, toda vez que el número 14, Begoña Moscos, presentó su renuncia al cargo. 

Te puede interesar

Presentación esta mañana en el concello carballés de la ayuda recibida de Europa

Carballo consigue 6,5 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo cinco grandes proyectos urbanos
Rosa Balsa Silveira
Capturas de pantalla explicativas de la aplicación XuntaEu y algunas de las funciones que ofrece

Más de 110.000 gallegos emplean la aplicación XuntaEu para sus gestiones con la Administración
Redacción
Firma del convenio entre XEAL y Paseniño

XEAL y Paseniño ponen en marcha una iniciativa de ocio inclusivo para jóvenes usuarios
Redacción
Cartel de la presentación de 'Punto de Araña' en Laxe

Presentación en Laxe de ‘Punto de araña’, un homenaje a mujeres valientes
Redacción