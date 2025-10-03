Ana Pontón asistirá al pleno de despedida de Evencio Ferrero

Evencio Ferrero, el pasado miércoles al presentar de manera oficial su renuncia - Rosa Balsa

Después de que el alcalde Carballo, Evencio Ferrero, presentase el pasado miércoles su renuncia, la corporación municipal se reúne mañana sábado en sesión plenaria extraordinaria. El pleno, convocado para las 12.00 horas, será para que Ferrero formalmente su cargo y su acta de concejal. A la sesión asistirá la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

El todavía alcalde entraba en la corporación carballesa en 1979 y ha estado al frente de la misma desde 2003. A sus 70 años y jubilado desde el pasado mes de agosto, señala que ha llegado el momento de dar el relevo. Un relevo que tomará el concejal de Deportes y Participación Veciñal, Daniel Pérez, quien asumirá el bastón de mando en otro pleno extraordinario, que se celebrará una semana después.

Daniel Pérez, por otro lado, deberá dejar su escaño en el Parlamento gallego, toda vez que la ley electoral gallega establece la incompatibilidad del cargo de regidor y el de diputado del Parlamento de Galicia. Saleta Chao, militante del BNG que concurrió en las últimas elecciones municipales en la candidatura de la alcaldesa de Santiago, ocupará su escaño. A nivel local, la vacante que dejará Evencio Ferrero en la corporación será cubierta por el número 15 de la lista nacionalista, Daniel Barreiro Quintáns, toda vez que el número 14, Begoña Moscos, presentó su renuncia al cargo.