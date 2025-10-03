Carballo consigue 6,5 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo cinco grandes proyectos urbanos

Presentación esta mañana en el concello carballés de la ayuda recibida de Europa - Rosa Balsa

El Concello de Carballo ha conseguido un total de 6.547.727 millones de euros de los fondos europeos Feder, en el marco del denominado Plan Edil. El Ministerio de Hacienda publicó esta misma mañana en el BOE la resolución de estas ayudas a entidades locales, con las que Galicia recibe 173 millones de euros que se reparten en cantidades similares entre los municipios que las han solicitado.

El dinero que percibirá Carballo supone el 60% del coste total de los cinco proyectos que quiere llevar a cabo y que rondan los 10,9 millones de euros. El restante 40% (en torno a cuatro millones de euros) deberá ser aportado por el Concello. Eso sí, hay unos plazos que cumplir a rajatabla para no perder la subvención. Así, a fecha del 31 de marzo de 2027 deberá estar justificado el 20% del total del proyecto y los concellos que no cumplan para entonces verán como el dinero se redistribuye entre los que sí lo hagan. En este sentido, Carballo está convencido de que llegará a tiempo y aspira a poder incrementar la cuantía recibida.

El gobierno local dio a conocer la noticia esta misma mañana en una comparecencia en la que estuvieron el alcalde, Evencio Ferrero; su sucesor, Daniel Pérez; los concejales de Axenda Urbana e Fondos Europeos, Iván Andrade, y Facenda, Belén Lendoiro, así como Daniel Barreiro, asesor en el proceso de solicitud de las ayudas y que en breve entrará a formar parte de la corporación tras la salida de Ferrero. Todos se mostraron muy contentos por la concesión de estos fondos, que esperaban desde hace tiempo, y que la casualidad quiso que se hiciesen públicos justo en el último día de trabajo de Evencio Ferrero, quien bromeó al respecto.

Las ayudas europeas servirán para ejecutar cinco grandes proyectos urbanos en Carballo: la construcción del nuevo auditorio en la zona de A Braña -este es el proyecto estrella-; el edificio social de la calle Vázquez de Parga; completar la humanización del centro, que incluye la reurbanización de la Praza do Concello y de las calles Cervantes, Gran Vía, Túnel y Cesteiro; la rehabilitación energética de la Casa do Concello; y la renaturalización del entorno de Rego da Balsa

El gobierno destacó que los proyectos ya están hechos y algunos ya en marcha, teniendo ya el suelo disponible para todos ellos, por lo que gran parte del trabajo ya está avanzado. Todo deberá estar ejecutado para 2029.