La Costa da Morte y su entorno reciben 4,5 millones más con cargo al Plan Único 2025

Valentín González Formoso presidió la sesión del pleno provincial - Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó en su reunión de este viernes una inversión adicional de 22 millones de euros para el Plan Único (POS+ 2025), que llega así a los 138 millones de euros a nivel del conjunto de la provincia y se consolida como el mayor plan de cooperación municipal de Galicia y uno de los más ambiciosos del Estado.

A nivel de la Costa da Morte y su entorno, la decisión que adoptó el pleno de forma unánime supone una inversión añadida de 4,5 millones, con lo que la consignación total del plan provincial en los dieciocho municipios del área será de 28.509.426 euros.

En el ámbito provincial, el POS+2025 llegó ya a los 116 millones de euros en mayo tras una primera modificación de crédito de 30 millones aprobada por unanimidad.

Con el nuevo suplemento refrendado en el pleno del viernes, alcanza los 138 millones, convirtiéndose en el mayor presupuesto de la historia de este instrumento de cooperación local.

El modelo permite a los ayuntamientos destinar los fondos según sus prioridades y necesidades reales, y abarca desde obras de infraestructuras básicas hasta servicios sociales, ambientales o culturales.

Solo este año ya fueron aprobadas 362 obras, que incluyen mejoras en carreteras y caminos, redes de saneamiento y abastecimiento, pavimentaciones, centros sociales, parques públicos y renovación de instalaciones.

El plan destina también fondos a gasto corriente, que permiten a los ayuntamientos de la provincia garantizar servicios esenciales como alumbrado público, mantenimiento de vías municipales, recogida de basura o conservación de instalaciones; 7 millones de euros para gasto social, reforzando la atención a la ciudadanía más vulnerable y 12 millones de euros para amortización de deuda y financiación de servicios en los ayuntamientos sin deuda.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que esta nueva aportación “bate un novo récord histórico de investimento nos concellos e confirma o compromiso firme da Deputación coa autonomía municipal, a igualdade territorial e o reforzo dos servizos públicos... Con este plan, a Deputación inviste este ano máis nos 93 concellos coruñeses que a Xunta nos 313 concellos galegos”, afirmó.

Carballo es el concello que más fondos recibe y Corcubión el que menos

Entre los criterios objetivos que se siguen para el reparto de fondos está el padrón de habitantes, lo que explica que el Concello de Carballo sea lógicamente el municipio que recibe la mayor cuantía de ayudas, algo más de 4 millones de euros.

En el polo opuesto está Corcubión, concello en el que el POS+ 2025 va a dejar 384.928 euros; seguido de Corcubión, que recibirá 723.773 euros.