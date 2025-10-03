La Diputación entrega a Protección Civil de Carballo y Mazaricos respectivos ‘scooters’

Entrega de los scooters a Protección Civil - Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán, entregaron este viernes respectivos ‘scooters’ a seis agrupaciones de Protección Civil da provincia, con el fin de reforzar los medios materiales del voluntariado y facilitar su intervención en situaciones de emergencia o en dispositivos preventivos.

Las agrupaciones de Carballo y Mazaricos son beneficiarias de este servicio, junto con las de Abegondo, Muros, Rianxo y Ribeira.

La entrega se realizó en el parque móvil de la Diputación, con la presencia de representantes de las agrupaciones y responsables municipales, entre ellos el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes.

González Formoso subrayó que “a Deputación está comprometida co fortalecemento das agrupacións de Protección Civil da provincia, dotándoas de medios e formación para mellorar a súa resposta” y destacó la importancia de contar con medios como estos scooters que “permiten actuar con máis axilidade e eficiencia, especialmente en situacións nas que os vehículos convencionais teñen máis dificultades de acceso”.

También resaltó el apoyo continuado del organismo provincial a las actividades de Protección Civil.