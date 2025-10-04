Evencio Ferrero: “Non existe maior honra que representarvos durante tantos anos”

Pleno de despedida de Evencio Ferrero - Raúl López

Carballo despidió este sábadao en un abarrotado salón de plenos al que fue su alcalde durante los últimos 22 años. El nacionalista Evencio Ferrero formalizaba su renuncia en una emotiva sesión, entre la gran ovación de los presentes y las palabras de cariño, respeto y agradecimiento de compañeros y oposición.

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, se sumó también a esta despedida, junto a vecinos, familiares, compañeros de partido de otros municipios y representantes de la vida empresarial, asociativa, cultural y deportiva de Carballo que no quisieron perderse el final de un ciclo histórico.

Cuando tomó la palabra, Evencio Ferrero aseguró que era su intervención más difícil en los 46 años en los que ha formado parte de la corporación municipal, en la que entró en 1979 –desde 2003 como regidor–. “Nestes días moi intensos percibín a vosa compresión e o apoio pola decisión tomada”, señaló Ferrero, quien se retira tras cumplir los 70 años, pasando el testigo a Daniel Pérez, quien el próximo sábado recibirá el bastón de mando como nuevo alcalde. “Carballo queda sen dúbida en moi boas mans. Sempre terás Daniel o meu apoio, o meu cariño, a miña colaboración para todo o que precises e para o traballo e grande reto de seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir.”, afirmó Ferrero.

El ya exalcalde recordó con especial cariño su primera investidura en junio de 2003, en la que “recollía con moita ilusión o bastón de mando”. Agradeció a quienes hicieron posible con su voto su llegada a la alcaldía, con un reconocimiento especial para Manuel Andrade y José Antonio Viña –ambos presentes en el acto–, entonces portavoces del CDI y el PSOE y que favorecieron un primer gobierno tripartito. También recordó a Aurelio Núñez, exportavoz del PP. “Neste salón de plenos sempre se debatiu en base a ideas e con absoluto respeto ás persoas que conformamos esta corporación. Eso debería ser un exemplo para todos vós”, señaló.

“Non existe para min maior honra que representarvos durante tantos anos, por eso a miña mensaxe segue sendo de esperanza, cos pés na terra e a ollada no futuro, que seguro que será o camiño certo de construir un Carballo moito mellor”, aseguró en su despedida.

“Eu non marcho para desaparecer, voume para deixar paso aos que teñen que chegar”, apuntó sobre su retirada, porque “ata os mellores equipos sempre buscan novos reforzos”. “Entendo que chegou o final dun ciclo, pero sempre entendín que a política ten que ser un servizo, non un trono nin un cargo vitalicio. E tamén temos dereito ao descanso”, quiso compartir.

Ferrero tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros de grupo municipal –“un equipazo” con el que ganó las últimas cinco elecciones– y para los votantes de Carballo que son “bos e moi xenerosos”. Recordó a quienes le han apoyado siempre, su familia, a sus amigos y vecinos de Carballo.

A los grupos municipales de PP y PSOE les agradeció “o diálogo constructivo e respectuoso” en cada sesión. “Tivemos moitos debates co fin de mellorar Carballo sempre marcados polo rigor, o respeto mutuo e a educación coa convicción de que as persoas están sempre por riba das discrepancias políticas”, añadió. A Ana Pontón le agradeció el haber entendido y respetado su decisión de irse, pero sobre todo su “preocupación constante por Carballo e por crer que o noso concello é un exemplo de que outra Galicia é posible”.

“Pido humildemente perdón polos erros que se puideran cometer nestes anos traballando polo futuro deste querido Carballo e desexo que esta nova etapa permita continuar a transformación e mellora deste Carballo vivo, activo, dinámico e sempre emprendedor”. Ferrero se va “tremendamente orgullo e feliz destes 46 anos nos que tiven a responsabilidade de representar aos veciños de Carballo”.