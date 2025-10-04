Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

La lluvia no puede con la cita gastronómica organizada por la comisión de fiestas de Noicela

La carpa montada para la II Gran Pulpada en la polideportiva de Imende se llenó de comensales a partir del mediodía

Redacción
04/10/2025 23:57
La degustación se llevó a cabo en la polideportiva de Imende bajo carpa
La degustación se llevó a cabo en la polideportiva de Imende bajo carpa - Raúl López Molina

Si la primera edición de la I Gran Pulpada de Noicela del pasado año fue todo un éxito, lo mismo ocurrió con la segunda celebrada en el día de ayer bajo una gran carpa instalada en la pista polideportiva de Imende.

A ello también contribuyó la mejoría meteorológica según fue avanzando una jornada que empezó lluviosa. 

La variada oferta gastronómica dispuesta por la comisión que se encarga de organizar las fiestas de la parroquia carballesa de Noicela, fue reclamo más que suficiente para que cientos de personas se animaran a acudir y a disfrutar de un sábado auténticamente festivo. 

A partir del mediodía la animación fue creciendo y poco a poco las mesas preparadas dentro de la carpa empezaron a llenarse de comensales. 

Para calmar el apetito y antes de que llegasen las esperadas raciones de cefalópodo, hubo entrantes variados, tales como embutidos, empanadas o mejillones, para acabar con postre, café y chupito. 

El dúo La Fábula se encargó de amenizar la sesión vermú, para volver a actuar durante la tarde noche compartiendo cartel con dj Peke, de tal forma que la fiesta se prolongó hasta altas horas

