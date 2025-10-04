Palabras de agradecimiento y respeto de la oposición y de los compañeros de partido

Ferrero posa con toda la corporacion carballesa tras el pleno de este sábado - Raúl López

Evencio Ferrero dijo adiós a 46 años de carrera política –22 de ellos como alcalde– entre palabras de reconocimiento de los partidos de la oposición y de sus compañeros del BNG en el pleno extraordinario celebrado con motivo de su renuncia.

La portavoz del PSOE, María Carmen Vila, dio las gracias a Ferrero “polos momentos compartidos e o apoio recibido”: “Lévome grandes aprendizaxes e gratos recordos”, aseguró. Vila agradeció al exregidor su dedicación para “tentar facer de Carballo un lugar mellor, de convivencia e respeto, posicionando ao noso concello no lugar que lle corresponde, tanto dende a oposición como dente o goberno como alcalde”. “Deséxolle o mellor. Foi un pracer compartir con vostede estos anos e este salón de plenos”, concluyó.

María Carmen Vila, portavoz socialista - Raúl López

Por su parte, Rubén Lorenzo, portavoz del PP, señaló que “Evencio é xa unha institución para todos nós”. “Dise a miúdo que na política local o que conta son as persoas e queda ben claro tras dúas décadas que Evencio reuniu esas virtudes que fixeron que a maioría dos carballeses o elixiran”, añadió sobre el histórico regidor.

“Neste século XXI no que todo é máis efímero e no que a opinión pública ten certa desafección dos líderes políticos e das siglas dos partidos paga a pena poñer en valor o mérito que ten quen deixa hoxe o bastón do pleno de Carballo e o fai por unha decisión voluntaria, persoal e seguramente moi meditada, o que fai que o despidamos como corresponde, con respeto e agradecemento”, afirmó. Lorenzo destacó la huella que Ferrero deja en el deporte carballés, como uno de los fundadores de la asociación deportiva Xiria, e hizo hincapié en el respeto que siempre ha habido en los plenos.

El popular terminó deseándole al ya exalcalde una “feliz e longa xubilación e esperamos seguir véndote na vida social e cultural carballesa activo, pero máis descansado”.

Rubén Lorenzo, portavoz del Partido Popular - Raúl López

Por parte del BNG, intervino un emocionado Xosé Regueira –concejal de Promoción Económica e Turismo y vicepresidente de la Diputación– quien calificó a Ferrero como “un home que marcou a historia recente da nosa vila e con ela as nosas vidas en momentos tan importantes que perdurarán na memoria colectiva de todos”. Para Regueira, Evencio Ferrero es un amigo y líder, cuyo legado queda grabado no sólo en los edificios municipales, las calles o plazas “senón nos corazóns de todos os que participamos contigo neste proxecto que se chama Carballo. Para min es un referente político”, aseguró.

Recordó Regueira que conoció a Ferrero siendo estudiante, cuando se dirigió a los representantes del alumnado del IES Alfredo Brañas durante la huelga de los años ochenta. “Naquel momento plantaches en min, seguramente sen sabelo, a semente do compromiso político”; confesó. Para Regueira el exalcalde ha sido un “líder incuestionable e un ser humano excepcional” al que dio las gracias por “ensinarnos que a política é humanidade; mellor dito, que a política sen humanidade nunca é política”. “Evencio é o mellor alcalde da historia de Carballo porque sempre tivo a capacidade necesaria para poñer á xente no centro de todas as políticas”, aseguró el edil nacionalista. “Grazas porque Carballo e nós somos mellores grazas a ti”, concluyó.