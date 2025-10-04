Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Palabras de agradecimiento y respeto de la oposición y de los compañeros de partido

PP, PSOE y BNG coincidieron en poner en valor las más de dos décadas del nacionalista en el gobierno local

Rosa Balsa Silveira
04/10/2025 23:25
Pleno de despedida de Evencio Ferrero
Ferrero posa con toda la corporacion carballesa tras el pleno de este sábado - Raúl López

Evencio Ferrero dijo adiós a 46 años de carrera política –22 de ellos como alcalde– entre palabras de reconocimiento de los partidos de la oposición y de sus compañeros del BNG en el pleno extraordinario celebrado con motivo de su renuncia.

 La portavoz del PSOE, María Carmen Vila, dio las gracias a Ferrero “polos momentos compartidos e o apoio recibido”: “Lévome grandes aprendizaxes e gratos recordos”, aseguró. Vila agradeció al exregidor su dedicación para “tentar facer de Carballo un lugar mellor, de convivencia e respeto, posicionando ao noso concello no lugar que lle corresponde, tanto dende a oposición como dente o goberno como alcalde”. “Deséxolle o mellor. Foi un pracer compartir con vostede estos anos e este salón de plenos”, concluyó.

 

Pleno de despedida de Evencio Ferrero
María Carmen Vila, portavoz socialista - Raúl López

Por su parte, Rubén Lorenzo, portavoz del PP, señaló que  “Evencio é xa unha institución para todos nós”. “Dise a miúdo que na política local o que conta son as persoas e queda ben claro tras dúas décadas que Evencio reuniu esas virtudes que fixeron que a maioría dos carballeses o elixiran”, añadió sobre el histórico regidor. 

“Neste século XXI no que todo é máis efímero e no que a opinión pública ten certa desafección dos líderes políticos e das siglas dos partidos paga a pena poñer en valor o mérito que ten quen deixa hoxe o bastón do pleno de Carballo e o fai por unha decisión voluntaria, persoal e seguramente moi meditada, o que fai que o despidamos como corresponde, con respeto e agradecemento”, afirmó. Lorenzo destacó la huella que Ferrero deja en el deporte carballés, como uno de los fundadores de la asociación deportiva Xiria, e hizo hincapié en el respeto que siempre ha habido en los plenos. 

El popular terminó deseándole al ya exalcalde una “feliz e longa xubilación e esperamos seguir véndote na vida social e cultural carballesa activo, pero máis descansado”. 

Pleno de despedida de Evencio Ferrero
Rubén Lorenzo, portavoz del Partido Popular - Raúl López

Por parte del BNG, intervino un emocionado Xosé Regueira –concejal de Promoción Económica e Turismo y vicepresidente de la Diputación– quien calificó a Ferrero como “un home que marcou a historia recente da nosa vila e con ela as nosas vidas en momentos tan importantes que perdurarán na memoria colectiva de todos”. Para Regueira, Evencio Ferrero es un amigo y líder, cuyo legado queda grabado no sólo en los edificios municipales, las calles o plazas “senón nos corazóns de todos os que participamos contigo neste proxecto que se chama Carballo. Para min es un referente político”, aseguró. 

Recordó Regueira que conoció a Ferrero siendo estudiante, cuando se dirigió a los representantes del alumnado del IES Alfredo Brañas durante la huelga de los años ochenta. “Naquel momento plantaches en min, seguramente sen sabelo, a semente do compromiso político”; confesó. Para Regueira el exalcalde ha sido un “líder incuestionable e un ser humano excepcional” al que dio las gracias por “ensinarnos que a política é humanidade; mellor dito, que a política sen humanidade nunca é política”. “Evencio é o mellor alcalde da historia de Carballo porque sempre tivo a capacidade necesaria para poñer á xente no centro de todas as políticas”, aseguró el edil nacionalista. “Grazas porque Carballo e nós somos mellores grazas a ti”, concluyó. 

Pleno de despedida de Evencio Ferrero
El edil nacionalista Xosé Regueira, durante su intervención - Raúl López

Te puede interesar

Foto de familia de la comida celebrada este sábado

Xantar solidario contra el cáncer en Cee
Redacción
La degustación se llevó a cabo en la polideportiva de Imende bajo carpa

La lluvia no puede con la cita gastronómica organizada por la comisión de fiestas de Noicela
Redacción
Imagen del Escola Lubiáns-Patinalón de la primera jornada de liga

El Calvo Xiria de balonmano cae en Canarias y el Escola Lubiáns empata en su salida a Bilbao
Redacción
Pleno despedida de Evencio Ferrero como alcalde de Carballo

Pontón erige a Ferrero como “o mellor alcalde” de Carballo y avala el relevo con Daniel Pérez
Rosa Balsa Silveira