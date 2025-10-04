Pontón erige a Ferrero como “o mellor alcalde” de Carballo y avala el relevo con Daniel Pérez

Daniel Pérez, Evencio Ferrero, Ano Pontón y Xosé Regueira, este sábado en el ayuntamiento de Carballo - Raúl López

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quiso acompañar este sábado a Evencio Ferrero en su despedida como alcalde de Carballo, deshaciéndose en elogios hacia una persona con una trayectoria “de excelencia que o levou a convertirse no mellor alcalde da historia de Carballo”. Así lo afirmó no porque le tenga “moita admiración e cariño”, sino “porque os feitos están aí”.

“Hoxe Carballo é un referente de calidade de vida, de benestar, de dinamismo económico e de apoio á nosa cultura. E detrás de todo eso está o empeño de Evencio e de todo o equipo do BNG, que man a man coa cidadanía deste concello foi capaz de poñer en marcha o Carballo que vemos hoxe”, aseguró la portavoz nacional del BNG.

Para la responsable nacionalista, la capital de Bergantiños ha ganado en calidad de vida y también ha conseguido algo tan fundamental como “é o orgullo de ser de aquí, algo que teño palpado cada vez que visito Carballo”. Ana Pontón ve en Carballo “un exemplo do que queremos para Galicia”, que demuestra la capacidad del Bloque de transformar en positivo y de mejorar la vida de la gente en los concellos que gobierna.

Incidió en que con Evencio se va “un referente da boa política”, concebida como servicio público. Por ello, entiende que el mejor homenaje es seguir con su trabajo, de la mano ahora de Daniel Pérez. “Creo que hai unha aposta segura, con continuidade dun proxecto transformador que puxo Carballo no mapa”. “Daniel Pérez vai continuar con novos actos e impulsos, mantendo un rumbo que non se pode perder”, señaló. Se mostró convencida de que el municipio “gana un gran alcalde que vai a continuar un traballo extraordinario porque aprendeu do mellor; e cando un ten grandes mestres e ten disposición a aprender, é unha fórmula segura de que Carballo poida seguir avanzando”.