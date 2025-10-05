Emoción en un abarrotado salón de plenos en el broche de oro a 22 años de Evencio en la alcaldía

Ovación a Evencio Ferrero en el pleno de ayer - Raúl López

El salón de plenos de Carballo, el corazón de los debates, acuerdos y desacuerdos de la vida política municipal, fue ayer el escenario perfecto para un momento histórico: la despedida de Evencio Ferrero tras 22 años en la alcaldía y 46 años formando parte de la corporación municipal.

El político nacionalista presentaba su renuncia el pasado miércoles y ayer se hacía oficial en un pleno extraordinario al que se sumaron numerosos compañeros de partido, exsocios de gobierno como Manuel Andrade (CDI-Tega) y José Antonio Viña (PSOE); la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y otras figuras del partido como Pilar García Negro y compañeros de otros puntos de la Costa da Morte. Ferrero estuvo también arropado por su familia, con su esposa Nanci al frente, y por los vecinos de Carballo, entre ellos representantes de la vida empresarial, cultural, política y asociativa, como Chano Calvo.

Los actos de homenaje comenzaron en el recibidor del ayuntamiento, donde recibió a Ana Pontón, quien tuvo palabras de admiración y agradecimiento para Ferrero. Mientras era agasajado con una actuación en directo con música de violín, guitarra y pandeireta, los vecinos que esperaban a las puertas del consistorio subían ya al salón de plenos, que registró un lleno absoluto.

Luego llegó el turno para las intervenciones de los portavoces de cada grupo y del propio Ferrero, quien recibió una prolongada ovación con todos los presentes en pie; un aplauso al que respondió con agradecimiento. Y es que agradecimiento, emoción y respeto fueron las notas dominantes en la sesión de despedida para el segundo alcalde más longevo de Carballo ya que, como el propio Evencio Ferrero apuntó, el récord le corresponde a Gregorio Chillón de la Fuente, quien asumió el bastón de mando desde 1940 a 1967, en plena dictadura franquista.

El político nacionalista, que se va por una decisión personal, tras jubilarse como profesor el pasado junio al cumplir los 70 años, pone así punto y final a una etapa histórica en Carballo. Lo hizo recibiendo una oleada de cariño y felicitaciones, tanto a través de la llamadas telefónicas de los últimos días como en los vecinos que lo paran por la calle o los que ayer se acercaron a saludarle al finalizar el pleno. Besos, abrazos, lágrimas y también risas en su adiós a la política municipal.

No faltaron tampoco los regalos. Al término de la sesión plenaria los miembros de la corporación le hicieron entrega de una pieza de cerámica de Sargadelos con la figura de un ‘carballo’ –el regalo institucional del Concello– y también de una pintura con su retrato. Fue la exconcejala Milagros Lantes la que hizo de portavoz y aprovechó para leer un poema de Avilés de Taramancos, que Evencio Ferrero solía leer en las bodas que oficiaba. Un poema que finalizó con los versos ‘quero darche tanto cariño, tanto tanto, que sempre teñas luz na noite fría’. “Agardando que sempre teñas luz na noite fría, agradecerche o teu traballo”, le dedicó Milagros Lantes. Posteriormente, invitó a Evencio Ferrero a firmar en el Libro de Honra del municipio, pero él pidió unos días para pensar con calma las palabras más adecuadas para plasmar en el mismo.