La Asociaci\u00f3n Deportiva Un Paso M\u00e1is dar\u00e1 a conocer hoy el contenido de su nuevo y ambicioso programa \u2018Obradoiros de Familia\u201d, una iniciativa que busca ofrecer acompa\u00f1amiento, formaci\u00f3n y apoyo a las familias en el complejo camino de la crianza de ni\u00f1os y ni\u00f1as con diversidad funcional. La iniciativa, que incluye un total de nueva talleres de apoyo, abordar\u00e1 algunos de los temas que m\u00e1s preocupan a las familias, desde los primeros momentos tras el diagn\u00f3stico hasta los retos de la adolescencia. Cada sesi\u00f3n, explican desde Un Paso M\u00e1is, pretende ser un espacio de aprendizaje compartido, reflexi\u00f3n y encuentro entre profesionales y familias. Los obradoiros se desarrollar\u00e1n de octubre a junio, el segundo s\u00e1bado de cada mes (de 10.00 a 13.00 horas) en las dependencias del Casino de Carballo. En el hist\u00f3rico edificio se llevar\u00e1 a cabo este lunes la presentaci\u00f3n de la iniciativa, acto previsto para las 16.00 horas.