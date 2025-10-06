Carballo da luz verde a nuevas licencias de obra en el polígono y en A Revolta

Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo Mar Casal

La junta de gobierno de Carballo, la primera que se celebra tras la renuncia de Evencio Ferrero, aprobó este lunes un total de 17 licencias urbanísticas, varias de ellas vinculadas a nuevos proyectos empresariales que reforzarán el desarrollo económico del municipio.

Entre las autorizaciones destacan las destinadas a la construcción de cuatro nuevas naves en el polígono industrial de Bértoa, que acogerán empresas de los sectores de la construcción, las energías renovables y los servicios agrícolas. También se ha autorizado el acondicionamiento de una parcela destinada a la gestión de residuos, así como la ampliación del parque comercial A Revolta con la próxima apertura de dos locales: uno de 240 metros cuadrados dedicado a ocio y restauración y otro de 580 metros para uso comercial. En conjunto, las inversiones previstas se aproximan a los dos millones de euros.

El resto de las licencias aprobadas corresponden al ámbito inmobiliario, con actuaciones que incluyen la reforma de un local en la rúa Vitoria para su reconversión en vivienda, la rehabilitación de un edificio residencial en la rúa Doutor Fleming y la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en zonas como Mirón y O Piñeiro de Verdillo. Durante la sesión, el gobierno local dio luz verde también a las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y el fomento del deporte para el curso 2025/2026, además de aprobar una ayuda de 45.000 euros al FIOT.

Por otra parte, se aprobó de forma definitiva el proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta para la obtención de un nuevo viario en la rúa Emilio González López. Los titulares afectados están convocados para el próximo día 27 a las 11 horas en la casa consistorial.