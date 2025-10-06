El CCA Carballo entrega las cinco tablets sorteadas durante la campaña “A voltas co cole”

Las ganadoras de los premios, con alguna de sus hijas y directivas del CCA Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo acaba de hacer entrega de cinco tablets a los ganadores del sorteo celebrado el pasado 26 de septiembre, en el que participaron los 12 acertantes de las cinco parejas del juego ‘A voltas co cole’.

Las personas premiadas fueron Sandra Navaza Gestal, Tania Jiménez Canedo, Sandra Mª Rama Pose, Silvia Lamas España y Manolita Pena Cameán.

Todas ellas recibieron de manos de Otilia Fornis, vocal de la entidad y representante de Informática Valem, una tableta de 10 pulgadas valorada en 130 euros cada una.

Además, el propio día de participación en el juego, las ganadoras obtuvieron un cheque de 50 euros por hacer pleno en el panel.

Estos vales de compra pudieron canjearlos en los más de 90 establecimientos asociados al CCA, y ya fueron aprovechados para ayudar a sufragar parte de los gastos relacionados con la vuelta a las aulas.

La presidenta de la asociación comercial, Silvana Rama, subrayó la importancia de esta iniciativa: “Estamos moi satisfeitos porque, ademais de promover o consumo local e premiar a fidelidade da clientela, contribuímos a aliviar os gastos de setembro, un mes especialmente duro para as familias con fillos e fillas en idade escolar”.