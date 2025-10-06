Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

El Fórum acogerá dos nuevos cursos de soldadura y montaje de instalaciones eléctricas

Las solicitudes para participar pueden realizarse a través de la Oficina Virtual del Servizo Público de Emprego de Galicia o directamente en la oficina de empleo

Redacción
06/10/2025 22:21
Curso de soldadura en el Fórum
Archivo

El Fórum Carballo acogerá en los próximos meses de dos nuevas acciones formativas dirigidas a personas desempleadas. Estas iniciativas ofrecen la posibilidad de formarse en dos sectores con alta demanda laboral: la soldadura y la instalación de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones en edificios.

Uno de los cursos permitirá obtener el certificado de profesionalidad de nivel II en Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG/MAG). Se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de mayo de 2026, en horario de tarde, de lunes a viernes, con un total de 568 horas de formación, que incluyen prácticas no laborales en empresas. 

El segundo curso, de nivel I, estará centrado en operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Se impartirá también en el Fórum Carballo del 1 de diciembre de 2025 al 14 de abril de 2026, en horario de mañana, con una duración total de 458 horas. Las solicitudes para participar pueden realizarse a través de la Oficina Virtual del Servizo Público de Emprego de Galicia o directamente en la oficina de empleo

