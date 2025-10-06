Mi cuenta

Carballo

La Cámara de Comercio forma en finanzas a alumnos de Formación Profesional con un ‘scape room’

El 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico de rendimiento en competencia financier, de ahí la importancia de la iniciativa

Redacción
06/10/2025 16:34
La campaña de puso en marcha este lunes en el IES Urbano Lugrís de A Coruña
Cedida

La Cámara de Comercio de A Coruña ha puesto en marcha la tercera edición de Finexit, un innovador ‘scape room’ itinerante que recorrerá 150 centros de Formación Profesional en 110 ciudades españolas durante el curso 2025-2026. 

El objetivo de esta actividad es fomentar la educación financiera entre los jóvenes, a través de una experiencia gamificada que les permite aprender conceptos clave como el código IBAN, el Retorno de la Inversión (ROI), el análisis DAFO, la interpretación de balances empresariales, contratos y pólizas de seguros, entre otros. 

La ruta se puso en marcha ayer en el IES Urbano Lugrís coruñés. Según el informe PISA, la competencia financiera del alumnado español de 15 años, sigue estando por debajo del conjunto de la OCDE. 

El 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico de rendimiento en competencia financiera, de ahí la importancia de poner en marcha esta campaña.

