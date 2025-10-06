La Diputación apoya el comercio de los municipios pequeños con un plan de 6 millones de euros

El presidente de la Diputación, Valentín Gonzalez Formoso, ayer durante la presentación del programa Cedida

La Diputación de A Coruña dio a conocer este lunes el programa ‘MercaNaVila’, una ambiciosa iniciativa para apoyar el comercio de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El programa en cuestión cuenta con una consignación presupuestaria de 6 millones de euros y permitirá a la ciudadanía acceder a descuentos de hasta 100 euros por personas a la hora de realizar compras en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña.

Los descuentos serán directos, de entre 5 y 15 euros por compra, según el importe, y están diseñados para activar el consumo, apoyar a las pequeñas empresas locales y dinamizar la vida económica y social de las localidades medianas y pequeñas.

El plazo de inscripción para los comercios comenzó este lunes, coincidiendo con la presentación del programa, acto que contó con la participación del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; las diputadas provinciales Rosa Ana García, responsable del área de Empleo, Industria y Medio Ambiente, y Avia Veira; el portavoz del Gobierno provincial Bernardo Fernández; y el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas.

Formoso destacó que se trata de uno de los mayores programas de impulso al consumo de proximidad activado en Galicia en los últimos años, incidiendo en que “a Xunta orzamenta 7,5 millóns de euros para toda Galicia este ano en programas como este, mentres que a Deputación orzamenta 6 millóns de euros para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes”.

Aventuró así que la iniciativa va a tener un fuerte impacto en el pequeño comercio “un sector que é fundamental para as economías locais e para a vida dos nosos pobos. Un sector que non só xera emprego e dinamiza a economía, senón que tamén xoga un papel esencial na cohesión social das aldeas e vilas”, dijo.

También justificó la necesidad de este tipo de programas por los “preto de 1.900 tendas e comercios” que han tenido que cerrar en la provincia en los últimos ocho años.

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, felicitó al presidente provincial y a su equipo de trabajo por el programa y por apoyar al comercio local “con unha aposta firme, decidida, como demostra o orzamento de 6 millóns de euros”.

La inscripción se cierra el 20 de octubre

Desde este lunes y hasta el próximo día 20 de octubre estará abierto el plazo de inscripción para los comercios interesados en adherirse a la iniciativa a través de la plataforma habilitada por la Diputación.

Se calcula que alrededor de 2.500 comercios se adherirán finalmente al programa, lo que permitirá movilizar cerca de 25 millones de euros en ventas en el comercio local.

Una vez cerrado el plazo, la ciudadanía podrá descargar en sus móviles los bonos de descuentos, de hasta 100 euros por persona, a través de la web https://mercanavila.gal/

Los incentivos estarán disponibles hasta el 20 de noviembre o hasta el momento en que se agote el presupuesto.