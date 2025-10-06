Malestar en el polígono de Carballo por los continuos cortes eléctricos desde verano

Poligono de Carballo Archivo

La preocupación crece entre las empresas del polígono industrial de Carballo tras los reiterados cortes en el suministro eléctrico registrados en los últimos meses.

Lo que comenzó como un apagón aislado el pasado 9 de agosto, con una duración superior a las dos horas y daños económicos que en algunos casos alcanzaron los 9.000 euros, se ha convertido en una situación recurrente que está afectando gravemente al funcionamiento del parque empresarial.

Según informan desde la gerencia del parque, desde la puesta en marcha de la subestación eléctrica del polígono, la estabilidad del suministro había sido calificada como óptima, pero esa fiabilidad se ha visto comprometida. Solo en agosto se produjeron cuatro cortes, a los que se sumaron nuevas interrupciones durante los meses de septiembre y octubre.

La última tuvo lugar el pasado sábado a las 08:55 horas, y se prolongó durante unos diez minutos, afectando de nuevo a varias compañías que operan los fines de semana. La mayoría de las incidencias se han producido en días no laborables, lo que ha llevado a la comunidad de propietarios del polígono a sospechar que podrían deberse a intervenciones programadas. Sin embargo, la distribuidora eléctrica no ha emitido comunicación previa alguna, como solía ser habitual en otras ocasiones.

Ante esta situación, la comunidad de propietarios se ha puesto en contacto con Unión Fenosa Distribución (UFD) para solicitar explicaciones sobre el origen de las incidencias.