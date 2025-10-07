Mi cuenta

Carballo

Carballo acogerá las XVI Xornadas Micolóxicas los fines de semana del 18 y 25 de octubre

Están organizadas por el Concello, y cuentan con la colaboración de AC Lumieira y Dixardín

Natalia Serrano
07/10/2025 20:37
Cartel de la XVI edición de las Xornadas Micolóxicas en Carballo
CEDIDO

El concello carballés se prepara para acoger una nueva edición de las Xornadas Micolóxicas, un evento ya consolidado en el calendario cultural y natural del municipio, que este año alcanza su décimo sexta edición. Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana del 18 y 25 de octubre, con un programa que combina divulgación científica, ocio y gastronomía.

El objetivo de las jornadas es acercar el mundo de los hongos al público general, fomentando el conocimiento micológico y el respeto por el entorno natural. Para ello, se organizarán salidas guiadas con expertos en micología, que orientarán a los participantes en la identificación de las especies.

El programa se completa con charlas divulgativas a cargo de especialistas, que abordarán cuestiones como la etnomicología, que estudia la utilización de hongos por la gente común como alimento o medicina, o en artesanías, historias o rituales. También se celebrarán talleres de clasificación y exposición de ejemplares, donde los asistentes podrán observar y aprender a reconocer diferentes especies.

El plazo de inscripción se abre mañana, con plazas limitadas. Desde la organización animan a participar a todas las personas interesadas en la naturaleza, la ciencia o la gastronomía.

Las jornadas están organizadas por el Concello de Carballo, con la colaboración de AC Lumieira y Dixardín, y se enmarcan dentro de la programación cultural de otoño del municipio. El cartel oficial ya está disponible e incluye toda la información detallada sobre horarios, puntos de encuentro y modo de inscripción.

