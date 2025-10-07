Carballo acogerá las XVI Xornadas Micolóxicas los fines de semana del 18 y 25 de octubre
Están organizadas por el Concello, y cuentan con la colaboración de AC Lumieira y Dixardín
El concello carballés se prepara para acoger una nueva edición de las Xornadas Micolóxicas, un evento ya consolidado en el calendario cultural y natural del municipio, que este año alcanza su décimo sexta edición. Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana del 18 y 25 de octubre, con un programa que combina divulgación científica, ocio y gastronomía.
El objetivo de las jornadas es acercar el mundo de los hongos al público general, fomentando el conocimiento micológico y el respeto por el entorno natural. Para ello, se organizarán salidas guiadas con expertos en micología, que orientarán a los participantes en la identificación de las especies.
El programa se completa con charlas divulgativas a cargo de especialistas, que abordarán cuestiones como la etnomicología, que estudia la utilización de hongos por la gente común como alimento o medicina, o en artesanías, historias o rituales. También se celebrarán talleres de clasificación y exposición de ejemplares, donde los asistentes podrán observar y aprender a reconocer diferentes especies.
El plazo de inscripción se abre mañana, con plazas limitadas. Desde la organización animan a participar a todas las personas interesadas en la naturaleza, la ciencia o la gastronomía.
Las jornadas están organizadas por el Concello de Carballo, con la colaboración de AC Lumieira y Dixardín, y se enmarcan dentro de la programación cultural de otoño del municipio. El cartel oficial ya está disponible e incluye toda la información detallada sobre horarios, puntos de encuentro y modo de inscripción.