Diario de Ferrol

Carballo

‘Circo a Escena’ llega a Carballo con dos espectáculos dentro del FIOT 2025

Ambas propuestas combinan humor, reflexión y emoción en torno al arte del circo

Natalia Serrano
07/10/2025 20:37
Uno de los momentos del espectáculo 'Welcome & Sorry'
Uno de los momentos del espectáculo 'Welcome & Sorry'
CEDIDA

Carballo se convertirá este mes de octubre en una de las paradas destacadas del circuito nacional ‘Circo a Escena’, una iniciativa promovida por el INAEM y desarrollada por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, que busca reforzar la presencia del circo contemporáneo en los escenarios públicos de todo el país.

En el marco del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), el público carballés podrá disfrutar de dos propuestas muy diferentes los días 10 y 26 de octubre, que combinan humor, reflexión y emoción en torno al arte del circo.

La primera cita será este viernes 10 de octubre, a las 19.30 horas en la Praza do Concello, con la compañía GANSO&Cía, que presentará ‘Welcome & Sorry’, un espectáculo de teatro de calle en clave de clown que reivindica el oficio teatral desde la parodia y el homenaje a los grandes clásicos. La pieza, dirigida a todos los públicos, mezcla humor gestual y sátira para cuestionar los clichés que rodean al mundo del teatro.

El domingo 26 de octubre, a las 20.00 horas en el Auditorio del Pazo da Cultura, será el turno de Cía. Caí con su obra ‘Masa madre’, una reflexión escénica sobre lo que nos mantiene vivos y en constante cambio. La compañía invita a pensar sobre el ciclo vital -nacer, reproducirse o no, y morir-, partiendo de una idea provocadora: “nadie sabe qué pasa con las princesas cuando se acaba el cuento”.

