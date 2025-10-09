Representantes de la CIG reclaman en Carballo un convenio para el sector de la construcción

Concentración llevada a cabo este jueves en Carballo - Mar Casal

Delegados y delegadas de la CIG en el sector de la construcción protagonizaron ayer una concentración en Carballo para demandar la firma de un convenio gallego.

La protesta se enmarca en las acciones previas a la jornada de huelga que la FCM-CIG tiene convocada para el 5 de noviembre al objeto de reivindicar un marco gallego que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en las condiciones salariales y de duración de jornada que a día de hoy están reservadas al convenio estatal.

La CIG explica que lleva más de un año tratando de reunirse con la patronal gallega de la construcción para abordar tal posibilidad, sin respuesta alguna, por lo que intentó un acercamiento también a través del Consello Galego de Relacións Laborais.

Plácido Valencia, secretario nacional del sindicato, asegura que avanzar en un acuerdo gallego permitiría mejorar las condiciones de trabajo, superar las limitaciones que impone la negociación del convenio en Madrid y hacer más atractivo un sector “no que a patronal leva anos queixándose de falta de man de obra”.

Para el sindicalista avanza en un marco gallego reforzaría la seguridad jurídica de la negociación provincial, por lo que anima a acudir a la huelga del 5 de noviembre.