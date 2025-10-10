Aparcar en el borde litoral de Razo tiene los días contados

Coches aparcados en la zona de A Cabreira, Razo, este verano Mar Casal

Los aparcamientos en primera línea de playa en Razo, o al menos en una parte importante de los del arenal carballés, tienen los días contados. La Dirección General de la Costa y el Mar ya tiene propuesta de adjudicación para la obra de recuperación del borde litoral de Razo, que reducirá muchos de los aparcamientos de la zona de A Cabreira, con el objetivo de quitar presión a los taludes.

Tal y como se informó hace unas semanas en estas mismas páginas, solo se presentó una oferta a la licitación, la de la empresa noiesa Oys Noroeste, que está especializada en obras portuarias y de recuperación del litoral, y ha sido responsable en los últimos años de actuaciones similares en varios concellos gallegos.

Después de analizar la propuesta técnica en la que la empresa obtuvo una alta puntuación, la mesa de contratación se reunió esta semana para conocer la oferta económica, que es de poco más de un millón de euros (un 3% menos que el presupuesto original). En vista de que no hay más ofertas, la mesa ya ha hecho la propuesta de adjudicación, que deberá ser formalizada por la Dirección Xeral en breve.

Esta semana también avanzó el procedimiento de contratación de la dirección de la obra. En este caso compiten cinco empresas. La oferta económica de una de las licitadoras está en baja temeraria, por lo que la propuesta de adjudicación deberá esperar a que esta empresa justifique su precio. En vista de que los procedimientos de contratación están ya en su fase final, lo más probable es que las obras se pongan en marcha antes de que finalice el año.

Dado que la actuación tiene como objetivo estabilizar los taludes de la zona de A Cabreira, será fundamental que los trabajos estén en marcha y adelantados antes del invierno, que es cuando los temporales más afectan el borde litoral. Para frenar esta erosión, se implementarán medidas que buscan reforzar las estructuras de defensa ya existentes, además de introducir nuevos elementos que contribuyan a la estabilización del talud y la protección del ecosistema costero carballés.

La medida más importante en cuanto a la afectación de los usuarios del arenal será quitar presión a los taludes, lo que pasa ineludiblemente por reducir en gran medida casi todos los aparcamientos en el margen derecho de la carretera de la costa, en la zona de A Cabreira, desde el acceso desde Arnados hasta el final de la playa. Esto supondrá un cambio en la forma en que se concibe el uso del espacio costero. La playa, que hasta ahora ha sido un punto de gran afluencia de vehículos y aparcamientos en temporada alta, pasará a estar más enfocada en el tránsito peatonal y la conservación de su entorno natural.