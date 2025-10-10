Daniel Pérez será investido alcalde en el pleno de este sábado

Daniel Pérez, en el centro, el pasado sábado junto a Ana Pontón y Xosé Regueira Raúl López

Justo una semana después del pleno de la renuncia de Evencio Ferrero como alcalde de Carballo, se celebra este sábado una nueva sesión extraordinaria para investir a Daniel Pérez como su sucesor.

El hasta ahora concejal de Deportes e Participación Veciñal y diputado en el Parlamento gallego asumirá el bastón de mando en un pleno convocado para las 12.00 horas. Durante la última semana, tras la marcha de Ferrero después de 22 años en el cargo, ha sido Belén Lendoiro la alcaldesa en funciones.

El pleno tiene dos puntos en el orden del día. El primero, la toma de posesión de Daniel Barreiro Quintáns como nuevo concejal nacionalista, ocupando la vacante dejada por Ferrero en la corporación. Barreiro tiene 33 años y es el número quince de la lista del BNG, además de geógrafo de profesión.

El segundo punto del pleno es la investidura de Daniel Pérez como nuevo regidor. Pérez fue elegido por unanimidad de la asamblea local del BNG carballés como sucesor de Evencio Ferrero. Abogado laboralista de profesión, asume el cargo a mitad de mandato.