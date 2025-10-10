Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Daniel Pérez será investido alcalde en el pleno de este sábado

También tomará posesión como nuevo concejal Daniel Barreiro

Redacción
10/10/2025 20:08
Daniel Pérez, en el centro, el pasado sábado junto a Ana Pontón y Xosé Regueira
Daniel Pérez, en el centro, el pasado sábado junto a Ana Pontón y Xosé Regueira
Raúl López

 Justo una semana después del pleno de la renuncia de Evencio Ferrero como alcalde de Carballo, se celebra este sábado una nueva sesión extraordinaria para investir a Daniel Pérez como su sucesor. 

El hasta ahora concejal de Deportes e Participación Veciñal y diputado en el Parlamento gallego asumirá el bastón de mando en un pleno convocado para las 12.00 horas. Durante la última semana, tras la marcha de Ferrero después de 22 años en el cargo, ha sido Belén Lendoiro la alcaldesa en funciones. 

El pleno tiene dos puntos en el orden del día. El primero, la toma de posesión de Daniel Barreiro Quintáns como nuevo concejal nacionalista, ocupando la vacante dejada por Ferrero en la corporación. Barreiro tiene 33 años y es el número quince de la lista del BNG, además de geógrafo de profesión. 

El segundo punto del pleno es la investidura de Daniel Pérez como nuevo regidor. Pérez fue elegido por unanimidad de la asamblea local del BNG carballés como sucesor de Evencio Ferrero. Abogado laboralista de profesión, asume el cargo a mitad de mandato.

Te puede interesar

Coches aparcados en la zona de A Cabreira, Razo, este verano

Aparcar en el borde litoral de Razo tiene los días contados
A. Pérez Cavolo
El Xiria durante un tiempo muerto

El Basket Xiria recibe al Bosco en su primer partido de liga en casa
Rosa Balsa Silveira
Encontro Literario este viernes en la librería Clarión de Carballo

Concurrido Encontro Literario en la librería Clarión de Carballo
Redacción
El Bergan, celebrando el tanto de la pasada jornada ante el Valladolid

Bergan y Coruxo esperan un derbi muy competido en O Vao
Rosa Balsa Silveira