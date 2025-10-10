El FIOT aborda cuestiones clave en la maternidad, infancia y adolescencia

Pont Flotant representando este viernes en el Pazo la obra 'Adolescencia infinita' Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo aborda este fin de semana cuestiones clave como la maternidad, la adolescencia o la infancia. Este viernes se pudo ver por primera vez en Galicia ‘Adolescencia infinita’, de la valenciana Pont Flotant, poniendo el foco en esta etapa vital, contando desde el humor y con música en directo.

Por su parte, la catalana Campi Qui Pugui contará este sábado una historia sobre maternidad e infancia en su obra ‘Matres’ valiéndose de máscaras, muñecos y actores para recrear un mundo mágico, convirtiéndose en un encuentro intergeneracional. Antes de comenzar la función (20.00 horas) se entregará el galardón de Xograresa de Outono a Areta Bolado, de A Panadaría. La compañía Titizina también hablará de su nuevo trabajo y además, arranca el ciclo Metro Cadrado.