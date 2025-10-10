Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El FIOT aborda cuestiones clave en la maternidad, infancia y adolescencia

El festival entrega este sábado el premio de Xograresa de Outono a la actriz Areta Bolado, de A Panadaría

Redacción
10/10/2025 22:55
Pont Flotant representando este viernes en el Pazo la obra 'Adolescencia infinita'
Pont Flotant representando este viernes en el Pazo la obra 'Adolescencia infinita'
Mar Casal

 El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo aborda este fin de semana cuestiones clave como la maternidad, la adolescencia o la infancia. Este viernes se pudo ver por primera vez en Galicia ‘Adolescencia infinita’, de la valenciana Pont Flotant, poniendo el foco en esta etapa vital, contando desde el humor y con música en directo.

 Por su parte, la catalana Campi Qui Pugui contará este sábado una historia sobre maternidad e infancia en su obra ‘Matres’ valiéndose de máscaras, muñecos y actores para recrear un mundo mágico, convirtiéndose en un encuentro intergeneracional. Antes de comenzar la función (20.00 horas) se entregará el galardón de Xograresa de Outono a Areta Bolado, de A Panadaría. La compañía Titizina también hablará de su nuevo trabajo y además, arranca el ciclo Metro Cadrado.

Te puede interesar

Coches aparcados en la zona de A Cabreira, Razo, este verano

Aparcar en el borde litoral de Razo tiene los días contados
A. Pérez Cavolo
El Xiria durante un tiempo muerto

El Basket Xiria recibe al Bosco en su primer partido de liga en casa
Rosa Balsa Silveira
Encontro Literario este viernes en la librería Clarión de Carballo

Concurrido Encontro Literario en la librería Clarión de Carballo
Redacción
El Bergan, celebrando el tanto de la pasada jornada ante el Valladolid

Bergan y Coruxo esperan un derbi muy competido en O Vao
Rosa Balsa Silveira