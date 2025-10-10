El FIOT aborda cuestiones clave en la maternidad, infancia y adolescencia
El festival entrega este sábado el premio de Xograresa de Outono a la actriz Areta Bolado, de A Panadaría
El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo aborda este fin de semana cuestiones clave como la maternidad, la adolescencia o la infancia. Este viernes se pudo ver por primera vez en Galicia ‘Adolescencia infinita’, de la valenciana Pont Flotant, poniendo el foco en esta etapa vital, contando desde el humor y con música en directo.
Por su parte, la catalana Campi Qui Pugui contará este sábado una historia sobre maternidad e infancia en su obra ‘Matres’ valiéndose de máscaras, muñecos y actores para recrear un mundo mágico, convirtiéndose en un encuentro intergeneracional. Antes de comenzar la función (20.00 horas) se entregará el galardón de Xograresa de Outono a Areta Bolado, de A Panadaría. La compañía Titizina también hablará de su nuevo trabajo y además, arranca el ciclo Metro Cadrado.