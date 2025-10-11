Daniel Pérez, nuevo alcalde de Carballo: “Isto é un relevo para continuar o gran traballo destes anos”

Daniel Pérez con el bastón de mando tras ser elegido nuevo alcalde de Carballo Raúl López

Daniel Pérez ya es el nuevo alcalde de Carballo. Tras 22 años de mandato de Evencio Ferrero, el bastón de mando del Concello cambió este sábado oficialmente de manos tras ser elegido Pérez con voto secreto (en urna) por la mayoría nacionalista de la corporación municipal. En un abarrotado salón de sesiones, el nuevo regidor carballés, quien asume la alcaldía con 48 años recién cumplidos –los mismos que tenía Ferrero en 2003–, dio en su primer discurso los esbozos de lo que será la línea política de su gobierno: la continuidad. “Isto non é un cambio, é un relevo para continuar o gran traballo desenvolvido nestes anos”, aseguró el ya primer edil carballés.

Y es que el nuevo alcalde de Carballo no solo asume un bastón de mando, sino también un legado y así lo reconoció en sus primeras palabras: “Non sei cantos discursos virán nos próximos anos, pero estou seguro de que ningún será tan importante como este, pola responsabilidade que implica o cargo que hoxe asumo, polo compromiso que adquiro con todas e con todos vós, e por recoller o legado que deixa Evencio Ferrero”.

Referente personal y político

Definió a su predecesor como su “referente persoal e político”. Recordó los 46 años de dedicación del histórico alcalde al servicio de Carballo, de los cuales 22 los pasó al frente del gobierno municipal. “Con Evencio, aprendín moitas cousas: aprendín a resistir, a caer, a levantarme e seguir adiante, a non renderme nunca. E tamén algo que me marcou fondamente: que na política os feitos deben acompañar sempre ás palabras para que estas teñan realmente valor”, afirmó y continuó: “Para ser un bo político é imprescindible ser unha boa persoa”, dijo en referencia a la enseñanza más profunda que, según confesó, aprendió de su predecesor.

Además, mostró su agradecimiento a todos los miembros del gobierno que lo acompañan en esta nueva etapa: “Compañeiros e compañeiras do goberno municipal, que unha vez máis depositan a súa confianza en min nesta ocasión para propoñerme e presentarme a todas e todos vós como alcalde de Carballo: moitas grazas de corazón”.

Con Evencio, aprendín moitas cousas: aprendín a resistir, a caer, a levantarme e seguir adiante Daniel Pérez

El nuevo regidor destacó el carácter coral y colectivo del proyecto nacionalista, que consideró “unha obra común”. “Dese sentimento de pertenza e de traballo colectivo na transformación do noso concello nace o orgullo de ser de Carballo”, subrayó, añadiendo que su propósito será continuar ese camino con “unha acción de goberno eficaz e comprometida cos intereses das veciñas e veciños do noso concello”.

Vista en el futuro

En este sentido, manifestó que seguirá la ruta transformadora impulsada por el BNG en las últimas dos décadas, con la vista ya puesta en el horizonte de los próximos cinco años. Al respecto, Pérez señaló que “seguiremos camiñando cara ao Carballo do futuro, ese Carballo 2030 que aborda os desafíos do desenvolvemento sostible a través da Axenda Urbana, esa estratexia global que nos permitiu conseguir 6,5 millóns de euros en fondos europeos para acometer proxectos tan importantes e tan necesarios como o edificio das entidades sociais, o novo auditorio ou a reforma da Praza do Concello”.

La ruta trazada para las parroquias seguirá priorizando la dotación de servicios “que contribúan a fixar poboación e dinamizar o rural”. El objetivo es que el 100% de los vecinos del rural tengan abastecimiento municipal y que “as redes e os centros sociais sexan cada vez máis un exemplo de actividade e dun rural vivo”. Para avanzar en la dotación de estos servicios, el regidor expresó que el canal de comunicación que suponen los consellos parroquiais será muy importante “e cada vez máis decisivo na xestión municipal”.

En el casco urbano se continuará con la política de humanización y con todos los proyectos que permitan seguir “derrubando muros, tanto físicos como mentais; que confíe no potencial turístico e económico do noso concello; e que nos sitúe á vangarda con proxectos únicos”.

Pérez destacó también que seguirá priorizando “o proxecto transformador que tamén é evidente en eidos como a cultura e o deporte, nos que Carballo é unha referencia a nivel galego. Algo impensable e imposible sen un ecosistema asociativo forte e dinámico, que é un dos nosos sinais de identidade e que, por iso, desde o goberno se escoita, se acompaña e se potencia”. Si bien se ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, el nuevo regidor aseguró que “queda moito por facer” y que esta transformación “debe continuar”.

Para ello no solo se dependerá de los proyectos municipales, sino también de los proyectos estratégicos para el municipio que son competencia de la Xunta: la ampliación del polígono de Carballo y del centro de salud, la ejecución de la circunvalación y la mejora del transporte público. Al respecto, manifestó Pérez que desde el gobierno autonómico “poderán contar coa lealdade institucional que sempre caracterizou os gobernos do BNG e que seguirá sendo unha máxima do meu goberno”.

Mano tendida

Pérez no solo tendrá la mano tendida para la Xunta, sino para el resto de los partidos de la corporación y de los vecinos. Durante su discurso, hizo hincapié en que su gobierno será un proyecto común “para todas e todos os carballeses”, basado en la escucha activa, el diálogo y la participación ciudadana.

El alcalde insistió en que gobernará para los más de 32.000 vecinos del municipio, sin distinción de ideologías ni parroquias, apelando a la colaboración de toda la corporación y de la ciudadanía. “Facer de Carballo un bo lugar para vivir será tamén a máxima prioridade do meu goberno”, afirmó. “Conto con vós, coas persoas que nos destes a vosa confianza elixindo a proposta do BNG, mais tamén coas que non o fixestes, porque este é un proxecto común, un proxecto de pobo, un proxecto integral para as 18 parroquias e os máis de 300 lugares que conforman o noso concello”.

Galería Toma de posesión de Daniel Pérez Ver más imágenes

El nuevo regidor nacionalista concluyó esta parte de su intervención con un mensaje de unidad: “Precisamos de todos e de todas, porque, a pesar de todo o conseguido nestes anos e do que aínda falta por facer, hai proxectos que son vitais para que Carballo siga a medrar”. “Amigos, amigas, temos todo un futuro por camiñar. Viva Carballo!”, proclamó el nuevo alcalde para cerrar su discurso y el pleno de investidura que concluyó con una ovación prolongada de todos los presentes en el salón de sesiones.

Carballo comienza así una nueva etapa. Pérez indicó a este medio que en los próximos días se dará a conocer la reconfiguración del gobierno para los próximos dos años que quedan hasta las municipales en las que, si nada cambia, será el candidato del BNG. Al respecto, adelantó que sí habrá algunos cambios debido a la entrada de Daniel Barreiro, aunque no indicó cuáles serán. Lo que sí afirmó Pérez es que las modificaciones en el equipo de gobierno serán “mínimos” porque “o que funciona é mellor non tocalo” .