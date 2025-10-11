Decenas de vecinos arropan al nuevo regidor carballés en un abarrotado salón de plenos

Evencio Ferrero fue el primero en felicitar a Pérez Raúl López Molina

El salón de plenos de Carballo se quedó pequeño para acoger a las decenas de vecinos que quisieron acompañar a Daniel Pérez en su toma de posesión como nuevo alcalde de Carballo. Tal y como sucedió la semana pasada durante la despedida de Ferrero, una amplia representación del movimiento asociativo, deportivo y también del BNG abarrotó el salón de plenos para arropar al nuevo regidor local.

Pero a diferencia del pasado sábado, el ambiente no era emotivo, sino casi festivo. Hubo animación musical (una actuación de piano al iniciar y finalizar el pleno), algún que otro fallo técnico en los micrófonos durante los primeros minutos, y muchos buenos deseos en esta nueva etapa.

El pleno lo presidió Belén Lendoiro, alcaldesa en funciones durante la última semana. Tomó la palabra para llamar al nuevo concejal del BNG, Daniel Barreiro, a tomar posesión de su acta, prometiendo “fielmente cumprir coas miñas obrigacións como concelleiro do Concello de Carballo”. Después llegó el turno de la elección del nuevo regidor.

Dous Danieles para substituír a un único Evencio Xosé Regueira

Cada uno de los portavoces de la oposición se postuló a sí mismo para alcalde como mero formalismo. Aunque sin mencionar nombres, la socialista Mari Carmen Vila deseó suerte “á persoa que salga elixida, porque entendo que o ben para esta persoa será o ben para todos os carballeses”. El líder del PP, Rubén Lorenzo, por su parte, dio la bienvenida a Daniel Barreiro, Más se extendió en su turno de palabra el portavoz del BNG, Xosé Regueira. Él fue el encargado de presentar a Daniel Pérez como candidato y dio la bienvenida a Barreiro a la corporación municipal. “Dous Danieles para substituír a un único Evencio”, bromeó el nacionalista.

“O BNG pecha un capítulo pero vai abrir outro. Será un capítulo de ilusión, de optimismo e de confianza”, manifestó Regueira y adelantó lo que después dijo Pérez en su discurso: el mantenimiento del modelo político que dirigió Evencio Ferrero.

“Podes contar sempre con este grupo que vai estar ao teu lado. Que teñas moita sorte e conta coa confianza de todos nós”, concluyó. Si bien en el pleno las votaciones suelen ser públicas y a mano alzada, esta vez se eligió el voto secreto y en urna “por ser máis protocolario e porque é tradición neste Concello”, indicó Lendoiro, lo que fue apoyado por todos los grupos. El resultado fue el esperado. Pocos minutos después, Pérez tomó posesión de su cargo y, tras su discurso, recibió el abrazo y las felicitaciones de los presentes.