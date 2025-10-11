Mi cuenta

Carballo

El bar Monthey reabre en el Iglesario de Bértoa

Carolina Cancela Pensado está al frente del establecimiento, que abrió sus puertas el viernes

Redacción
11/10/2025 18:10
La responsable del local con los trabajadores el pasado viernes
Mar Casal

El sector de hostelería se reinventa y en la tarde noche del viernes hizo acto de reapertura y presentación el café bar Monthey, sito en el Iglesario de Bértoa, en el municipio de Carballo. 

Es una iniciativa de Carolina Cancela Pensado, que para la ocasión resultó muy respaldada de un nutrido grupo de vecinos, familiares y amigos, que les desearon grandes éxitos. En el acto de presentación no faltó un refrigerio de pinchos variados con abundantes viandas en forma de empanadas, tortillas y otros aperitivos.

