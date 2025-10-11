El bar Monthey reabre en el Iglesario de Bértoa

La responsable del local con los trabajadores el pasado viernes Mar Casal

El sector de hostelería se reinventa y en la tarde noche del viernes hizo acto de reapertura y presentación el café bar Monthey, sito en el Iglesario de Bértoa, en el municipio de Carballo.

Es una iniciativa de Carolina Cancela Pensado, que para la ocasión resultó muy respaldada de un nutrido grupo de vecinos, familiares y amigos, que les desearon grandes éxitos. En el acto de presentación no faltó un refrigerio de pinchos variados con abundantes viandas en forma de empanadas, tortillas y otros aperitivos.