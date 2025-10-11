Espazo Nature se consolida como referente gallego en turismo sostenible con el Primer Premio PEL 2025

Rosa Ana García en su visita a Espazo Nature CEDIDA

La diputada de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Emprego e Política Demográfica de la Diputación, Rosa Ana García, visitó hoy Espazo Nature, en Razo (Carballo), un proyecto pionero de turismo sostenible galardonado con el Primer Premio PEL 2025.

El reconocimiento, concedido por la Diputación este verano, distingue la labor de Espazo Nature como ejemplo de innovación, responsabilidad ambiental y dinamización económica del medio rural, al ofrecer una propuesta turística que integra la naturaleza, el bienestar y el respeto por el entorno.

Durante su visita, Rosa Ana García destacó que “proyectos como Espazo Nature demuestran que es posible generar empleo y riqueza en el medio rural apostando por la sostenibilidad y el turismo responsable”. La diputada puso también en valor el papel de este tipo de iniciativas a la hora de crear empleo verde y reforzar la imagen de Galicia como un destino comprometido con el medio ambiente y con la calidad de vida.

Un refugio sostenible

Situado entre las impresionantes vistas al mar de Razo y la laguna de Baldaio, Espazo Nature ofrece una experiencia única para quienes buscan desconectar, revitalizarse y conectar con la naturaleza. El complejo fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad: utiliza energías renovables, promueve la eficiencia energética y apuesta por materiales de construcción respetuosos con el entorno, reduciendo al mínimo el impacto ambiental.

El proyecto, además de ser un modelo de turismo responsable, contribuye a la creación de empleo local y a la reactivación económica del entorno rural, convirtiéndose en un referente de cómo el desarrollo empresarial puede ir de la mano de la protección ambiental.

La visita de la diputada sirvió también para explorar posibles colaboraciones futuras entre el sector público y el privado que permitan replicar el modelo en otros territorios gallegos. “Espazo Nature es una muestra de que el futuro del turismo pasa por la sostenibilidad, la innovación y la puesta en valor de nuestro patrimonio natural”, añadió Rosa Ana García.

Con el respaldo del Premio PEL y su crecimiento constante, Espazo Nature se consolida como un referente gallego de turismo verde, un espacio en el que la naturaleza y el bienestar conviven en armonía.