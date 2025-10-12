Carballo se convierte en epicentro de la apicultura gallega con Bercamel

Uno de los stands de la feria de hoy en Carballo CEDIDA

Carballo volvió a demostrar esta mañana que su músculo ferial sigue siendo un motor clave en la economía de la capital de Bergantiños. Las ferias continúan actuando como auténticas “lonxas de comercialización do sector primario”, espacios donde la tradición y la producción local se dan la mano. En esta ocasión, la primera cita ferial del mes de octubre se centró en Bercamel, el encuentro dedicado al mundo de la apicultura gallega, organizado por el Concello carballés a través de la concejalía de Feiras e Mercados que dirige el edil Ramón Varela.

El día acompañó: un sol radiante, temperaturas templadas y un ambiente casi veraniego que realzaron el color y el aroma de la cuarta edición de Bercamel, que se celebró en la plaza del Concello entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. La cita reunió a nueve expositores, entre ellos la delegación de la Asociación Galega de Apicultores (AGA), entidad que impulsa esta iniciativa.

Desde la Serra do Caurel hasta la Costa da Morte, pasando por la Serra do Candán o la comarca de Ordes, el público pudo recorrer un auténtico mosaico de mieles, productos naturales y experiencias vinculadas a la apicultura.

Catas, charlas y dulces aromas

El mercado se convirtió en un punto de encuentro entre profesionales y curiosos, donde se ofrecieron degustaciones, explicaciones técnicas y charlas divulgativas. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las propiedades de la miel y sus beneficios para la salud, además de aprender a distinguir sus distintos matices de color, textura y sabor. Las catas, celebradas a las 11.30 y a las 13.15 horas, atrajeron gran atención, y quienes adquirieron productos pudieron participar en sorteos de cestas con artículos naturales.

Los botes de miel, de diferentes tamaños, se despacharon a entre 7 y 12 euros. Víctor Tasende, apicultor de Sofán y delegado de AGA en la comarca, destacó que Bercamel contribuye a visibilizar un sector que no solo genera economía, sino que también protege la biodiversidad y el medio natural. Según explicó, el asentamiento de apicultores en Bergantiños es cada vez más relevante, tanto por la calidad de la producción como por su valor en la sostenibilidad del entorno.

Huerta de otoño

Junto a la miel, el mercado tradicional de Carballo ofreció un colorido escaparate de productos de la huerta de temporada. Las alubias blancas, pintas o fabellón se cotizaron entre 7 y 12 euros el kilo; las nabizas entre 2 y 3 euros; las judías verdes a 4 euros; y los tomates, en su amplia variedad, de 2 a 4,5 euros. También hubo abundancia de castañas -a 3 y 5 euros-, nueces -a 4 y 5-, patatas -entre 1 y 1,80 euros- y huevos camperos -a 5 y 6 euros la docena-.

Ambiente en A Milagrosa

Paralelamente, el ferial de A Milagrosa también vivió una jornada animada, con una notable presencia de puestos textiles, de calzado, alimentación y artículos varios. Desde las diez de la mañana hasta las 13.30 horas, la actividad fue constante, acompañada de un ambiente festivo en la hostelería del barrio.

Un foco de atracción

Mientras tanto, Cee reforzó su papel como otro de los polos comerciales de la Costa da Morte en su tradicional ferial dominical. En el espacio de O Recheo se instalaron unos 65 puestos ambulantes, que congregaron a vecinos y visitantes.

La hostelería local registró llenos, con un ambiente de gran dinamismo que se extendió también al pequeño comercio. La ciudad, punto clave en el Camiño a Muxía y Fisterra, sigue despertando interés entre los excursionistas, que encuentran en su mercado dominical un atractivo más de la zona.

La suma de citas como Bercamel, las ferias de Carballo y los mercados semanales de la comarca pone de relieve la fortaleza del sector primario y su peso en la economía local.