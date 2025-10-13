Llamadas, reuniones y decretos centran el primer día del nuevo alcalde de Carballo

Daniel Pérez reunido ayer con el concejal de Obras y el párroco de Carballo C.C.

Daniel Pérez comenzó este lunes su andadura como alcalde de Carballo. Vivió una mañana intensa con numerosas llamadas, reuniones y la firma de sus primeros decretos que lo mantuvieron ocupado hasta ya entrada la tarde; tan ocupado que comió pasadas las cuatro.

Sus primeros encuentros como regidor de la capital de Bergantiños los mantuvo con el nuevo concejal Daniel Barreiro y Bruno López, presidente de la Federación Galega de Balonmán, para abordar la organización de un próximo evento deportivo en el municipio.

También se reunió con el edil de Obras, Luis Lamas, y el párroco José García Gondar, para avanzar en un posible convenio con el Arzobispado para la cesión de unos terrenos que permitan crear un aparcamiento en el entorno de la iglesia de Rus, que es una demanda del Consello Parroquial.

Estas fueron las primeras de muchas reuniones que Pérez mantendrá durante las próximas semanas con todo el tejido asociativo, deportivo, empresarial y también con los representantes vecinales. “Pouco a pouco ireime reunindo con todos, para escoitar as súas necesidades e facerlles saber que estamos aquí para tentar axudar no posible”, aseguró el nuevo alcalde.

Durante la mañana también recibió varias llamadas institucionales, como la del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Según explicó Pérez, el representante autonómico no solo le dio la enhorabuena, sino que expresó su deseo de que las relaciones entre su departamento y el Concello se mantengan tan fluidas como siempre.

Daniel Pérez recibiendo una llamada del conselleiro de Educación C.C.

Otras de las llamadas que recibió fueron la del subdelegado del gobierno, Julio Abalde, y la de Carlos Gil, de la Demarcación de Costas. En este último caso, Gil le informó sobre un proyecto de sendas que están estudiando y también puso al día al alcalde sobre los avances en el procedimiento de adjudicación del proyecto de regeneración del borde litoral de Razo, en el que la Demarcación invertirá más de un millón de euros. “É unha actuación importante e esperamos que se execute canto antes”, deseó el regidor.

Aparcar en el borde litoral de Razo tiene los días contados Más información

En general fue una jornada para “organizar máis ou menos o traballo”, si bien el hecho de formar parte del gobierno varios años hace que esta puesta al día sea mucho más sencilla.

Pérez indicó que esta misma semana se dará a conocer la reconfiguración del gobierno municipal. Como ya adelantó a este medio el día de su investidura como alcalde, reiteró que los cambios serán “mínimos” porque “o que funciona ben non hai que tocalo”.

Asimismo, confirmó que tanto él como el nuevo concejal Daniel Barreiro tendrán dedicación exclusiva en el Concello, que se llevarán a aprobación plenaria en la próxima sesión ordinaria a finales de este mes.

Presupuesto

Entre los muchos frentes que tiene la gestión municipal de un concello como Carballo, uno de los más importantes en esta última parte del año es la elaboración del presupuesto de 2026, el primero que se aprobará bajo el mandato de Pérez. El regidor local indicó que ahora mismo la elaboración de las previsiones económicas están en una fase inicial, en la que los técnicos de cada departamento están poniendo sobre la mesa las prioridades y necesidades de gasto.

Es un trabajo que entra dentro de la rutina de la gestión local, por lo que la previsión es que antes de finales de año pueda llevarse a pleno para su aprobación. En este sentido, Pérez destaca que la concesión de los 6,5 millones de euros de los fondos europeos que se concedieron al Concello “supoñerá que o próximo ano teñamos un orzamento potente”, aunque indicó que es muy pronto para hablar de cifras concretas.

Esto no quiere decir necesariamente que todo este importe de la subvención se incluya de una vez en los presupuestos del próximo año, ya que, como reiteró Pérez, son proyectos que se realizarán por fases y deberán estar finalizados antes de 2029. “Haberá que priorizar os proxectos que se van a executar porque non podemos estirar a man máis aló do que dá”, matizó.

Cabe recordar que la subvención europea servirá para pagar el 60% de los cinco proyectos presentados pero, en su conjunto, el coste inicial de los mismos es de 15 millones de euros (por lo que el 60% serían nueve millones de euros). Así las cosas, una vez conocida la concesión de los fondos, ahora habrá que decidir cuántos y cuáles proyectos se llevarán a cabo en base a las necesidades municipales.

Todos os proxectos que hai sobre a mesa non se fixeron onte. Levamos traballando neles moito tempo e a planificación e traballo previo é o que está a posibilitar que se vaian facendo visibles Daniel Pérez

Las dos iniciativas que están más adelantadas, en principio, son el edificio social y el nuevo auditorio. En el primer caso, el jurado del concurso de ideas ya tiene las cuatro propuestas finalistas, en base a la que se elegirá al ganador que se encargará de redactar el proyecto del nuevo edificio. En el caso del auditorio, recordó Pérez que ya se mantuvo la reunión con representantes del movimiento cultural para “afrontar un proxecto que estea á altura das necesidades culturais de Carballo”.

Son proyectos importantes para el municipio que afronta Pérez en su mandato, si bien el alcalde matiza que “todos os proxectos que hai sobre a mesa non se fixeron onte. Levamos traballando neles moito tempo e a planificación e traballo previo é o que está a posibilitar que se vaian facendo visibles”.

El nuevo auditorio de Carballo supondrá una inversión de más de 6,2 millones de euros Más información

Pérez insiste en que todos estos proyectos “son un paso máis nese proceso de transformación que está en marcha desde hai 22 anos. Hai que ir paso a paso e ser conscientes de que nos queda algo máis de ano e medio de mandato para seguir con estes cambios que despois deberá asumir o próximo goberno”.

En todo caso, Pérez recordó que la hoja de ruta está fijada en la Agenda Urbana 2030, que marcara la evolución de Carballo en los próximos años. En este sentido, indicó que “a evolución do pobo é un proceso dinámico”, que está dirigido por personas “preparadas e que senten e queren a Carballo. Saben as necesidades do casco urbano e das parroquias”. Por eso, aunque ahora recoge el legado de 22 años de Evencio Ferrero, asegura que si bien alguien tiene que ponerse al frente “o importante é o equipo”.

A estos proyectos municipales se suman otros que son “tractores e que terán un gran impacto en Carballo e que son un clamor unánime desde hai 15 anos”, pero que son competencia exclusiva de la Xunta: la ampliación del polígono, la ejecución de la circunvalación o la ampliación del centro de salud. “Son proxectos que parece que despois de 15 anos de espera están encamiñados e esperamos que se fagan realidade canto antes”, afirma.