Los apagones cuestan más de 150.000 euros a empresas del polígono de Carballo

Vista del polígono de Carballo Mar Casal

Los cortes de luz que está sufriendo el polígono de Carballo desde el mes de agosto han provocado pérdidas en algunas empresas que superan los 150.000 euros.

Hasta el momento se han producido diez microcortes, (el último fue el día 7 de octubre) y a pesar de que desde la comunidad de propietarios solicitaron hace ya unas semanas información a la empresa suministradora, Unión Fenosa “seguimos sin respuesta”, según confirmó este martes el gerente del polígono carballés, Pablo Rodríguez.

Desde el 9 de agosto

Los cortes de suministro eléctrico empezaron el 9 de agosto. Ese día las empresas del polígono permanecieron sin luz durante más de dos horas, y en algunas zonas del parque se extendió por mucho más tiempo ya que se fue reestableciendo el servicios por fases. Desde entonces, el parque ha registrado otras nueve incidencias, de menor duración y también los fines de semana, pero no por ello menos perjudiciales para algunas empresas con procesos productivos sensibles a este tipo de incidencias.

Si bien este primer apagón se produjo un fin de semana, casi la mitad de las empresas del polígono carballés trabajan durante las mañanas del sábado, e incluso no son pocas las que tienen procesos productivos las 24 horas del día, todos los días de la semana. En este sentido, desde la gerencia insisten en que “muchas empresas del polígono mantienen su actividad durante el fin de semana, por lo que estos cortes han generado incidencias graves en procesos productivos, maquinaria y equipos informáticos de alta sensibilidad”.

En una de las empresas más grandes del parque, cada uno de estos microcortes supone pérdidas de 15.000 euros, por lo que entre todas las incidencias los costes superan ya los 150.000 euros. “Cuando hay un microcorte, la máquina que es básica para nuestro proceso productivo para por completo, por lo que todo el material hay que tirarlo”, señala el encargado de una de las empresas perjudicadas.

Hay perjuicios económicos y comerciales de la suficiente importancia como para tener alguna información por parte de la empresa suministradora Pablo Rodríguez, gerente del polígono de Carballo

A estas pérdidas directas por cada microparada hay que sumar los desperfectos que se producen en las máquinas “lo que incrementa mucho la factura. Si tenemos la máquina parada podemos incumplir con los clientes o que nos penalicen por retrasarnos”. Las fábricas no han sido las únicas afectadas. En Reneymar, por ejemplo, uno de los apagones dañó el SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), que alimenta al servidor de la empresa, por lo que pasaron horas sin poder trabajar, además de tener que sustituir el equipo.

Y así le sucede a muchas empresas que se han visto afectadas de una u otra manera por cortes en el suministro que no tienen hasta la fecha ninguna explicación.

Malestar

Lo que más causa malestar entre los empresarios carballeses es que la suministradora no avisa que se producirán los cortes para tomar las previsiones oportunas. Como las pérdidas de suministro se producen los fines de semana, esto ha llevado a la comunidad de propietarios a pensar que se trata de intervenciones programadas “sin embargo –explican–, en ningún caso se ha recibido comunicación previa por parte de la distribuidora, como venía siendo habitual en situaciones similares”.

Esta falta de comunicación y de explicaciones “nos parece una falta de respecto a la gente que estamos trabajando sin tener ningún apoyo”, indica uno de los afectados, mientras que en otro caso señalan que no se puede dar el silencio como respuesta en un caso como el polígono de Carballo, que es uno de los más importantes y con más actividad de Galicia.

Carballo da luz verde a nuevas licencias de obra en el polígono y en A Revolta Más información

“Lo que queremos es una explicación y un horizonte de cuándo va a parar, porque estamos con la incertidumbre de que en cualquier momento puede volver suceder. Hay perjuicios económicos y comerciales de la suficiente importancia como para tener alguna información por parte de la empresa suministradora”, señala Rodríguez.

Lo más extraño, como resaltan desde el polígono, es que desde la puesta en marcha de la subestación eléctrica del parque empresarial, la estabilidad en el suministro “había sido óptima”, hasta que empezaron a producirse los apagones durante el verano. Es una situación preocupante si se tiene en cuenta que cada vez hay más empresas que abren en el polígono –la junta de gobierno autorizó este mismo mes varias licencias de obras– y que a medio plazo, una vez que sea realidad la tercera ampliación, serán más las firmas que necesitarán suministro.