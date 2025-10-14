Axober organiza su cena anual en el Pazo de Villar de Francos el próximo 31 de octubre

Directiva de Axober EC

La Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober) prepara su cena anual, que tendrá lugar el 31 de octubre en el Pazo de Villar de Francos, en Artes (Carballo), a partir de las 21.00 horas. Se trata de uno de los encuentros más especiales para la asociación y para el tejido empresarial de la comarca de Bergantiños.

Desde Axober señalan que se trata “de una cita muy importante para nosotros, que retomamos después de varios años sin poder realizarla”. Esta cena, asegura la entidad, pretende ser “un momento de reencuentro, celebración y puesta en común del camino recorrido entre todas las empresas que formamos parte de Axober”.

La cena contará con espacios para la convivencia, música y un ambiente festivo en el compartir experiencias y fortalecer lazos entre los empresarios de la comarca, según explican desde Axober.

El menú tiene un coste de 60 euros y las plazas los limitadas, por lo que es necesario confirmar asistencia antes del 24 de octubre a través del enlace que figura en las invitaciones remitidas a los empresarios de la comarca. Desde Axober califican esta cita como el evento empresarial del año.