Carballo vive la cuarta semana del FIOT34 con grandes artistas y compañías internacionales

Uno de los momentos del espectáculo 'Medida por medida (La culpa es tuya)’ CEDIDA

Una decena de espectáculos y actividades protagonizan la cuarta semana del FIOT34 en Carballo. Esta misma tarde, la compañía Chévere, de la mano de XRon, conversará a las ocho de la tarde con el público en el Pazo da Cultura sobre el proceso de creación de su próximo espectáculo: ‘Ictus, a derradeira leición’. Mañana, será Cándido Pazó quien presentará su libro ‘Apaga o candil’ a las 20 horas, también en el Pazo carballés.

Asimismo, el FIOT acercará al público tres platos fuertes este fin de semana. El viernes 17, a las 21.00 horas, regresa a Carballo Gabriel Chamé Buendía con su versión de Shakespeare ‘Medida por medida (La culpa es tuya)’. Además, la prestigiosa compañía belga Needcompany visita por primera vez el festival con ‘Un sublime error’, un exquisito monólogo interpretado por Gonzalo Cunill, que podrá verse el sábado 18, a las 20.00 horas, en el Auditorio del Pazo.

Por su parte, Lucas Escobedo se une a la Compañía Nacional de Teatro Clásico en ‘Farra’, una premiada propuesta para todos los públicos que mezcla circo, teatro, música en directo, verso y tradición barroca. La propuesta llega al FIOT el domingo 19, a las 20.00 horas.

Adicionalmente, el público tendrá la oportunidad de escuchar al artista y conversar con la compañía en un Onda FIOT-Escuela del Espectador nas Ondas en torno a Farra, el mismo domingo, a las 12.30 horas, en el Pazo da Cultura.

Paralelamente, la Rúa dos Contos se despide de los escenarios este 2025 con uno de los cómicos más esperados de su programa, Alex O’Dogherty, que el sábado 18, a las 23.00 horas, presentará en el Mercado Municipal su nueva creación ‘Palabras mayores’. Ese mismo día, el FIOT acogerá además dos nuevas funciones de la VIII edición del Certame de Micro-Escenas M2, con la representación de las obras ‘O novo’, de Dani Blanco, y ‘Covers2’, de Corifeo Teatro, en la Residencia de Mayores y en la terraza de la cafetería del Pazo da Cultura, respectivamente.

Ya el domingo, por la tarde, alrededor de las 18.00 horas, el FIOT en Ruta llegará al Serradoiro Eucatar de O Tarambollo, en Sofán, con la obra ‘Mala vida e pior morte de Ricardo III’, de P.T. Excéntricas, protagonizada por Evaristo Calvo.

Del mismo modo, en la Sala de Exposiciones y en la planta -1 del Pazo da Cultura, el público puede visitar las muestras Zoom FIOT y Xesto, la instalación artística de Noelia Paz.

Las entradas para estas propuestas del festival pueden adquirirse online o en la taquilla de los espacios el mismo día de la función.