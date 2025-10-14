El CEIP Fogar, primer colegio de la zona en acoger el plan piloto de vacunación contra la gripe

Belén do Campo y el alcalde, Daniel Pérez, observan como una sanitaria administra una vacuna intranasal a una niña | cedida MIGUEL MIRAMONTES

El CEIP Fogar de Carballo es uno de los 55 centros educativos de Galicia seleccionados para el proyecto piloto de vacunación contra la gripe dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y a todos los cursos de educación primaria en los colegios que optaron por participar de forma voluntaria.

En el colegio carballés, del total de 685 alumnos acabaron vacunándose 338, lo que supone cerca del 50% del total de escolares matriculados. Hoy la campaña de vacunación se traslada al CEIP Otero Pedrayo de A Laracha, en donde está previsto que participen 334 niños y niñas.

Más adelante llegará al CPR Nosa Señora Inmaculada de Santa Comba En el CEIP Fogar el plan piloto de vacunación fue seguido durante la jornada de ayer por la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que estuvo acompañada por la directora territorial de la Consellería de Sanidade.

Do Campo explicó que este año Galicia da un paso más en la protección de la salud de la infancia con la puesta en marcha de este programa piloto de vacunación intranasal en 55 centros educativos de Galicia, que tiene como objetivo acercar la vacuna la cerca de 19.000 escolares de 3 a 11 años.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por las Consellerías de Sanidad y Educación, Ciencia, Universidad y Formación Profesional, busca reforzar el liderazgo gallego en materia de salud pública e innovación preventiva.

En los colegios seleccionados, la vacunación se ofrece de forma voluntaria al alumnado. La meta es alcanzar una cobertura del 70% entre los niños y niñas nacidos entre 2014 y 2022, matriculados en estos centros.

En función de los resultados obtenidos, la Xunta valorará la posibilidad de ampliar el proyecto al resto de los centros escolares en próximas campañas.

Consentimiento familiar

La vacunación está siendo administrada por equipos de enfermería de las áreas sanitarias, que se están desplazando a los colegios participantes.

Se utiliza la vacuna intranasal, que destaca por su facilidad de aplicación y mayor aceptación entre la población infantil, al no requerir inyección.

Las familias tienen que firmar un consentimiento informado que autorice la vacunación de su hijo o hija y entregarlo en el propio centro educativo.

Antes de la inmunización, los profesionales sanitarios revisarán la historia clínica de los menores para garantizar que cumplen los requisitos médicos necesarios para recibir la vacuna.

Belén do Campo incidió en que la campaña de vacunación infantil frente a la gripe, amplía por primera vez su cobertura a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años.

Para la puesta en marcha de la campaña general, la Consellería de Sanidad ya envió los primeros SMS con las citas de vacunación en los centros de salud y consultorios correspondientes