El Concello carballés programa una charla sobre la menopausia

Vista del interior de la Biblioteca Rego da Balsa en donde tendrá lugar la charla coloquio aig

Coincidiendo con el Día Mundial de la Menopausia que se celebra el próximo sábado, el Concello de Carballo programa para este viernes la charla coloquio titulada “Coidemos o solo pelviano na menopausia”.

Será en la Biblioteca Rego da Balsa, a partir de las 19.00 horas y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La actividad es consecuencia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el equipo multidisciplinar del centro de salud de la localidad que imparte los talleres sobre la menopausia con el fin de ofrecer información a las mujeres.

Con el Día Mundial de la Menopausia la OMS busca crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de las mujeres.