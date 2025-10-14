La casa rectoral de Lema entra en la red de viviendas de acogida de Cáritas Diocesana

Firma del convenio para ceder una vivienda en Lema como casa de acogida de Cáritas Cedida

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y el Arzobispado han firmado un convenio de colaboración que permitirá incorporar a la red de Cáritas la casa rectoral de Lema (Carballo) como vivienda de acogida para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, suscrito por Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, y José García Gondar, párroco y consiliario de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, junto al ecónomo de la Archidiócesis de Santiago, Fernando Barros, contempla la cesión por parte del Arzobispado del inmueble ubicado en la calle del Igrexario como recurso residencial gestionado por Cáritas.

Este nuevo espacio se destinará a acoger y acompañar a personas sin recursos, en línea con la misión de Cáritas de promover el desarrollo integral de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de exclusión social. La entidad asumirá la adecuación del inmueble, así como su gestión integral, incluyendo los aspectos legales, administrativos y laborales necesarios para su funcionamiento.

La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, destacó que “este convenio nos permite consolidar un espacio para dar respuesta a necesidades reales en la comarca de Bergantiños. Es una muestra de cómo la colaboración puede traducirse en soluciones concretas para quienes más lo necesitan".

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable automáticamente por anualidades sucesivas, y se enmarca en la estrategia de Cáritas Diocesana de ampliar su red de recursos de atención directa en el territorio.