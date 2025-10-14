Más de cien mayores de Carballo participan en la nueva edición de la Universidade Sénior

Acto de presentación de la Universidade Sénior de Carballo Cedida

El Fórum Carballo acogió este martes el acto de inauguración de una nueva edición del Programa de Democratización do Coñecemento, impulsado por la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña y dirigido a personas mayores de 50 años. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Concello de Carballo y la financiación de la Xunta, reúne este año a 106 participantes procedentes del municipio y la comarca.

La sesión inaugural contó con la presencia de la directora de la Universidade Sénior, Matilde García Sánchez; la concejala de Educación e Terceira Idade, Mar Eirís ; y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez. Esta es la tercera edición del programa en la localidad, que se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre en las instalaciones del Fórum Carballo.

El programa incluye tres módulos temáticos, centrados en humanidades, ciencias sociales, ciencias de la tierra, tecnología, vida y salud, con clases teóricas impartidas por profesorado de la Universidade da Coruña dos veces por semana. Entre las materias destacan sesiones dedicadas a la dirección artística en el cine, la literatura universal, la economía desde la cultura popular, la inteligencia artificial, la evolución humana o las buenas prácticas para el bienestar psicológico.

La iniciativa forma parte de un proyecto de formación universitaria específico para adultos mayores que busca acercar el conocimiento y la vida académica a personas que desean seguir aprendiendo más allá de la etapa laboral. Desde su creación, la Universidade Sénior ha desarrollado este programa en distintos municipios de Galicia desde 2018, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación y el intercambio cultural entre generaciones.

El curso concluirá el 26 de noviembre con una jornada de visitas académicas y culturales en A Coruña, donde se celebrará el acto de clausura y la entrega de diplomas a los participantes.