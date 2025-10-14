Pedro José Cancela toma posesión como inspector en prácticas de la Policía Local de Carballo

Belén Lendoiro, Daniel Pérez, Pedro Cancela y Juan Seoane, en el acto de este martes Cedida

El hasta ahora oficial y jefe de la Policía Local de Carballo, Pedro José Cancela González, tomó posesión ayer como inspector en prácticas.

A partir de ahora y por espacio de varias semanas, tendrá que afrontar un proceso de formación en la Academia Galega de Seguridade Pública antes de incorporarse al Concello de Carballo como funcionario de carrera en su nuevo puesto de inspector del cuerpo de la Policía Local de la capital de Bergantiños.

Pedro José Cancela estuvo acompañado en el acto de toma de posesión por el alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Personal, Belén Lendoiro; y el concejal de Policía, Juan Seoane.

El regidor, que también acaba de estrenarse en el puesto, lo felicitó por el ascenso y le deseó una provechosa carrera